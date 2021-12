"La afición es libre de expresarse, pero no tenemos pensado dimitir"

El vicepresidente del Real Oviedo, Manuel Paredes, analizó la Junta de Accionistas del Real Oviedo y respondió a distintas preguntas sobre la actualidad del equipo azul.

VALORACIÓN DE LA JUNTA

"La Junta ha estado bien. Ha sido una expresión de un debate, una opinión de los socios, que han puesto de manifiesto su crítica, sus diferencias, que es legítimo. Se ha aprobado todo. Hemos contestado a lo que se nos ha planteado. Aceptamos la crítica e intentaremos hacer las cosas mejor".

PARTE DE LA AFICIÓN HA PEDIDO LA DIMISIÓN

"Es una opinión de un sector de la afición. Admitimos esa petición. La afición es libre de expresar sus ideas, su opinión y sus solicitudes. No tenemos pensado dimitir".

AMPLIACIÓN CONSEJO

"No estamos valorando nada. Se puede valorar, pero hasta ahora no. Dependerá de lo que pueda decir México. Aquí estamos nosotros para trabajar por el Real Oviedo".

¿CONSEJO NO SALE A EXPLICAR LAS COSAS?

"Lo he dicho claramente. A lo mejor estamos equivocados, pero no con mala intención. Podemos estar equivocados, no somos perfectos. Entendíamos que teníamos que seguir un perfil bajo. Importa el tema deportivo. Nosotros, cuando tenemos que salir, salimos. Hemos dado entrevistas. No tenemos problemas en hablar con la prensa, debatir. El Consejo de Administración no tiene ningún problema. Entendíamos que era lo más oportuno. Si tenemos que cambiar esa medida, se cambia. No queremos desinformar al socio, ni que el socio esté en contra del Consejo porque se sienta desinformado".

¿ZIGANDA PORTAVOZ?

"El entrenador sale porque es la práctica habitual que salga todos los viernes. Si la prensa pregunta, le toca responder. Si tenemos que responder nosotros, responderemos. Si hay que cambiar, se cambia. No tenemos ningún problema en salir cuando sea oportuno. Cuando tenemos que hablar con LaLiga, hablamos. Sobre horarios y lo que haga falta".

FONDO CVC

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Eso se gestiona con un 15% que va destinado a límite salarial, un 15% a pago de deuda y un 70% a infraestructuras. En ese porcentaje, no va solamente a infraestructura inmueble (estadio, Ciudad Deportiva), entran también temas como la digitalización, acciones internacionales, expansión de la marca internacional del Real Oviedo e incluso contratación de trabajadores. Es un campo muy amplio. LaLiga da flexibilidad. Tienes que presentar un plan de inversión en el que LaLiga te dará flexibilidad, que lo acepten y después presentar un plan de desarrollo. LaLiga te va dando el dinero. Nosotros estamos intentando ver en qué podemos invertir ese dinero. Federico hizo referencia a los videomarcadores, hemos mirado unos terrenos para hacer una Ciudad Deportiva nueva, tenemos la posibilidad de mejorar El Requexón. Hacer una web nueva, acciones internacionales. Es importante la inversión de academias en el extranjero. Las academias de Nigeria y Estados Unidos también entran ahí".