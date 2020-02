“Mantengo la tranquilidad. Estamos en el momento más crítico de la temporada y el Sporting sigue sacando tres puntos a la zona de descenso” El periodista Marcos Martín mantiene la calma respecto a la situación del Sporting. Martín comparte la opinión de Babin y de Marc Valiente. El objetivo del club rojiblanco “es la permanencia y, si se consigue con tiempo, ya se mirará para arriba. Creo que el Sporting no va a sufrir para no bajar, pero pienso que no se va a acercar a la zona de arriba”, reconoce.

Marcos Martín admite que “se está viendo una mejora en el juego, pero un retroceso en las áreas. Vemos momentos en los que el equipo juega bien, combina” y también valora positivamente los primeros minutos de Murilo como jugador rojiblanco. “El Sporting necesitaba un extremo y ha llegado un extremo. Le dio un aire diferente al ataque. Sin ser Jony, que tendemos todos a comparar a los extremos que vienen con Jony, me gustó por el cambio que le dio al equipo”, apunta.

Además, halaga la forma en la que El Molinón arropó al equipo “en calidad y en cantidad. 18.500 personas, tal y como está el Sporting, me parece muchísima gente”. El periodista de COPE cree que “el hecho de que el Sporting no esté en una buena situación suele sacar lo mejor de la afición. Recuerdo temporadas en las que el Sporting estaba en una situación más comprometida y El Molinón apretaba como pocas veces aprieta. Si la gente empieza a verle las orejas al lobo, la grada va a responder y va a estar con el equipo”.