La advertencia de Eloy Olaya

Eloy Olaya, hombre de fútbol, gran conocedor de la Segunda División, hace una advertencia en Deportes COPE Asturias: “La plantilla del Sporting, tal y como está ahora, no está para más metas que mantenerse en la categoría. Hay una plantilla corta y limitada. Con lo que hay ahora, no tengo confianza para más. Hay jugadores que, sin menospreciar a nadie, no tienen el nivel para competir al máximo nivel en Segunda. Pero, evidentemente, habrá incorporaciones”.

El exjugador rojiblanco asegura en el Bar Deportivo Carlinggoal que “Hay que reforzar el centro de la defensa, la delantera, encontrar gente rápida para las bandas... El centro del campo, con Javi Fuego, puede estar solventado”. Sobre la llegada del centrocampista poleso, Olaya ve aspectos muy positivos: "Va a aportar compromiso, pcualidades futbolísticas y humanas, experiencia. Va a servir de ejemplo para muchos chavales que están empezando a jugar en su puesto. Es verdad que viene de un año complicado, pero vamos a confiar en que esté bien. Además, la exigencia de la Segunda División no es la misma que la Primera División, en la que hay mucha más velocidad".