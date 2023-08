Adriana Lastra: "Las declaraciones de Lobo desprenden cierto tono machista"

Adriana Lastra, diputada del PSOE por Asturias, compareció este miércoles tras las declaraciones de José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, renunciando a dimitir, como exigió la propia Lastra este pasado lunes.

Lamenta la oportunidad perdida por Cuetos Lobo para retractarse.

"Le pido respeto hacia mi persona. En las declaraciones que hizo se dirigió a mí como señorita Adriana Lastra. No voy a decir que lo haya hecho con mala fe. Seguramente es desconocimiento. Son declaraciones que desprenden cierto tono machista. Le pide que me trate con el mismo respeto que yo le trato a él. Le escuchamos justificando que nunca se había producido ningún abuso. Hasta ahí podíamos llegar. El que se ha metido en este problema es el señor Lobo. No ha sido la FSA la que ha defendido a Rubiales ni quién se levantó a aplaudir un discurso machista intolerable. Tengo que lamentar esa oportunidad perdida. Pensábamos que iba a disculparse. Celebramos el comunicado pero una vez más las declaraciones dejan mucho que desear".

Pide más mujeres en los órganos de responsabilidad del fútbol.

"La Junta Directiva de la federación tiene un presidente, tres vicepresidentes y una vicepresidenta. De once vocales, tres son mujeres. Sería interesante conocer la presencia de mujeres en la Asamblea. De 36 entrenadores y técnicos solo hay una mujer. La comisión de fútbol femenino, cinco miembros de las que dos son mujeres. Invito a Cuetos Lobo a que explique el compromiso de la Federación con la igualdad".

Mantiene la petición de dimisión.

"Tras escuchar la reafirmación del señor Lobo a Rubiales, nos mantenemos en la resolución aprobada y en la petición de dimisión. Lo que tenía que haber hecho era rectificar. Decir que se había equivocado en las declaraciones y en el aplauso. No representan los valores del deporte asturiano ni de la sociedad asturiana”.

Manifestaciones feministas contra Rubiales

"Hubo mujeres socialistas que ya estuvieron en manifestaciones. Participaremos en todas las que se celebren. En Madrid estuvo la portavoz del PSOE".

Sobre la 'Ley del sí es si'.

"Las mujeres queremos que se nos trate con respeto y profesionalidad. Es lo que exigimos. Y es lo que tenemos que seguir luchando. No con paternalismo, no con colegueo. Creo que es algo que hemos sufrido todas las mujeres a lo largo de la historia. Leía a Feijóo sobre un agresor puesto en libertad. Ese agresor hubiera estado en la calle igual. Hemos icho mucho as veces que la ley del sí es sí es una buena ley y se está comprobando ahora con el caso de Jenni Hermoso. Era una ley necesaria. Tuvo un problema en su aplicación y se ha subsanado. El PP no cuenta que en 2015 le pasó lo mismo. Hizo una modificación del Código Penal que rebajaba condenas. Fue un error. Nosotros también lo cometimos pero se ha subsanado. Ahora impide de una manera más rotunda agresiones de cuáles como la que supuestamente se cometió sobre Jenni Hermoso. Para buena parte de la sociedad es una buena ley".

No dimisión de Cuetos Lobo



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Siempre ha habido colaboración entre el Principado y la Federación Asturiana de Fútbol. El problema no parte de la FSA, parte de unas declaraciones inaceptables del presidente. Que no las ha rectificado y las ha defendido. Nosotros no lo votamos, pero exigimos la asunción de responsabilidades. Porque ha sido irresponsable. Tuvo unos días para pensarlo. Ha vuelto a apoyar una vez más al señor Rubiales”.

Dar un paso en democratizar las federaciones deportivas

“Se tiene que trabajar desde la transparencia y la transparencia económica. Debería haber una asunción de responsabilidades. Hemos vivido situaciones como la del Covadonga femenino. Y no recibieron el amparo de la Federación. Y de cómo implementar medidas es para lo que se va a elaborar ese desarrollo de la Ley del Deporte”.