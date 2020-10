El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, ha recibido en la sede del Ejecutivo regional a Federico González, asesor del Grupo Carso en el Real Oviedo. Ha sido un encuentro formal que se enmarca dentro de una relación de normalidad que mantiene las dos instituciones.

La reunión, que ha durado algo menos de una hora, ha mostrado una buena sintonía entre las dos partes. A la salida del despacho de Adrián Barbón, González ha atendido a los medios de comunicación presentes. "Ha sido una reunión de índole personal. Le he agradecido que estuviera pendiente de la salud de mi hijo cuando estuve en México. Ha sido muy amable. Hemos hablado de los problemas que hay con la pandemia y nos hemos ofrecido a cooperar en lo que podamos", ha explicado González.

"Desde que llegué he tratado de tener una buena relación con todas las autoridades en todos los niveles. No es la primera vez que me reúno con el señor presidente. Ya hubo una anterior. El Real Oviedo puede cooperar con Asturias. Le dije que la gente de prensa del club, que es muy trabajadora y eficiente, puede ayudar a comunicar para paliar la pandemia", ha añadido tras el encuentro con Barbón.

"Estamos trabajando bien. Los resultados no se han dado. Pero estoy seguro de que esto va a mejorar", ha contestado sobre el momento deportivo. Federico González también ha respondido sobre la reciente ampliación de capital. El asesor de Carso ha explicado que espera que sea la última porque el club tiene que intentar "ser eficiente y efectivo en el trabajo".