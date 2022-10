Abelardo: "Me voy orgulloso de mis jugadores; este es el Sporting que quiero ver"

El Pitu Abelardo se mostró contento con el rendimiento del Sporting en el Ciutat de Valencia a pesar de la derrota (1-0) frente al Levante.

"Creo que hemos hecho un grandísimo partido. Me voy muy orgullos de mis jugadores. Lo justo hubiera sido un empate".

"No he visto bien la jugada del gol. Ellos te hunden atrás, tienen muchos recursos. Era normal que pasásemos problemas".

"He felicitado a los jugadores, no les puedo decir nada, pero el fútbol son resultados. No me voy contento porque perdimos, pero este es el Sporting que quiero ver".

"He visto muy bien a Cristo y a Campuzano. Han hecho un trabajo muy bueno".