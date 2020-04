El 'Pitu' Abelardo extrae enseñanzas de un confinamiento que vive en Gijón junto a su mujer y sus dos hijos. "Ahora en lo que menos piensas es en el fútbol. Yo no soy mucho de dar abrazos a los amigos o decir ‘te quiero’ a personas como a mi madre o mi padre o amigos y, cuando esto pase, tengo ganas de vivir esas cosas del día a día", aseguró el entrenador asturiano.

Puedes escuchar a Abelardo en 'Tiempo de Juego' pinchando en este enlace.

El extécnico del Sporting pudo llegar a Asturias antes de decretarse el estado de alarma. "El viernes 13 estábamos concentrados en Girona, y me vine con mis asistentes en coche". En casa, Abelardo disfruta de sus hijos, lee y hace faenas del hogar. "Aspiro, que es fácil, aunque lavando soy un desastre", bromeó.

"Tienes que planificarte el día. Duermo poco, también tengo ahora problemas de sueño. Tengo un pequeño gimnasio en casa, y lo aprovecho. Tengo reuniones por videoconferencia con compañeros del cuerpo técnico y con los jugadores. Hoy llamé por teléfono a casi toda la plantilla y mañana lo haré con los que me falta", explicó el técnico del Espanyol sobre su día a día en casa.

Pese a estar en la zona de descenso, Abelardo quiere jugar las jornadas que faltan para acabar el campeonato: "Yo lo que quiero es jugar. Ojalá no descendamos, aunque no pienso en ello. Estamos planificando entrenamientos con los jugadores, para que sigan trabajando, pero la situación es tan dura que lo menos importante es el fútbol. Si volvemos a jugar, tiene que hacerse con garantías para todos. No va a ser fácil después de dos meses, con los jugadores entrenando en casa; los que pueden, porque no todos tienen gimnasio ni espacio para hacerlo en las mejores condiciones".