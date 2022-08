Abelardo: "Tenemos que buscar ser los 90 minutos el equipo del segundo tiempo ante el Mirandés""

El Sporting debuta mañana en casa, en un partido ante el Andorra en el que busca la primera victoria de la temporada. Abelardo ha ofrecido tras el entrenamiento de este viernes la rueda de prensa previa al partido que se disputará en El Molinón mañana (17:30).

Vuelta a El Molinón y ambiente

"Nos gusta jugar en casa y con nuestra gente. Estamos muy ilusionados. Los jugadores tienen muchas ganas de vivir ese ambiente tan mágico que se vive en El Molinón. Contando las horas para que mañana llegue el partido".

Qué equipo le gustaría ver

"Es difícil estar al cien por cien de lo que queremos, pero me gustaría ver lo del segundo tiempo. Creo que el primer tiempo no es lo que queremos. Lo tenemos que borrar, hemos sacado conclusiones. Tenemos que buscar ser los 90 minutos el equipo del segundo tiempo. Creo que el partido va a ser distinto. Jugar en casa nos da un plus".

Qué Andorra se espera

"Me espero el mismo equipo que el otro día. Lo vi jugar también varias veces el año pasado. Sarabia tiene esa idea de juego de tener el balón, posesiones largas... No se ponen nerviosos para poder empezar con el balón... Nosotros tenemos también nuestras fortalezas, apretarles bien y también proponer cosas cuando tenemos el balón".

Lesión de Jony

"He hablado con él. Tiene que ponerse bien. Es un paso atrás y hay que intentar arroparlo. Tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, pero todo lleva su proceso. Ha sido un pequeño palo para todos, porque retrasa un poco ese proceso. Hay que intentar solucionarlo lo antes posible, y luego entrenar, coger minutos... Es lo que necesita. Lleva año y pico casi sin participar en un partido y necesita volver a sentirse futbolista".

Si ha pedido algún jugador de banda

"No he pedido. Donde más necesidad tenemos es en la parte de atrás y arriba. En banda tenemos a Otero, Queipo, Aitor, Pol puede doblar el lateral... Tenemos los chicos del filial. No he hablado con Gerardo para reforzar esa posición en ningún momento".

Si habrá alguna salida más

"A nivel económico no lo sé. Está avanzado el posible fichaje de Micevic y arriba ya es un tema del club. No tengo ni idea de si se necesita que salga un jugador o no. Estamos mirando si puede venir un delantero, porque lo necesitamos. Pero si no viene, estamos los que estamos y tenemos al filial que seguro que algo nos aportará".

Vuelta de Aitor García

"Tuvo un problema ante el Cartagena. Ya hizo la semana completa. No está para los 90 minutos, pero puede participar".

Cómo ve la categoría



"La idea que tenía antes. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Son partidos muy igualados. No hay claro favorito en ningún partido. Todos son muy difíciles. Sabemos lo larga que es la segunda división. Hay que ir con paciencia, intentando sumar los máximos puntos posibles. Tendremos que dar nuestra mejor versión para ganar. El otro día la dimos en el segundo tiempo y no nos dio para ganar. Tendremos que darla los 90 minutos".