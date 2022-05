Abelardo: "La temporada es un suspenso; no puede volver a pasar esto"

El Pitu Abelardo dio su última rueda de prensa de la temporada afrontando los temas que centran la actualidad del Sporting tras la jornada 42: lo ocurrido en el Sporting - Las Palmas, la valoración de la temporada y el futuro.

"No puede volver a pasar esto, no puede pasar que el Sporting esté peleando por no descender. Esto no quiere decir que el año que viene estemos peleando por ascender", dijo Abelardo. Sobre el ambiente vivido en El Molinón, con la afición del Sporting apoyando a Las Palmas, Abelardodijo que "nunca había vivido un ambiente tan enrarecido en El Molinón".

Elogió a Jordi Pola, que fue titular en el eje de la zaga junto a Borja López. "Es un 10. Siempre quiere escuchar y aprender. Es un ejemplo", dijo sobre el canterano. Ahora el Sporting necesita tomar decisiones y cambiar la dinámica para mejorar la imagen ofrecida esta temporada. "Quiero ver a un Sporting como el del día del Girona. Va a haber cambios. Lo primero es encontrar jugadores que entren en el modelo del Sporting. Buenos profesionales y buena gente, aunque dinero no hay mucho. Quiero un equipo que dé la cara y que compita", afirmó.

Se prevee un mercado de fichajes muy ajetreado en el Sporting. "El verano va a ser largo. Hay que tomar decisiones. ¿Nos podemos equivocar? Seguro. Se equivocan el Madrid y el Barcelona. Queremos jugadores que sientan al Sporting y que generan buen ambiente". Por último, puso nota a la temporada: "un suspenso".