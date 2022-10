Abelardo: "Somos un equipo que puede hacer daño y ganar a cualquiera"

Pedro Díaz.

"Está en la convocatoria y está bien. Ha entrenado dos días y tiene opciones de participar".

¿Jony como titular?

"Le abre más la puerta. Jony tiene su proceso, que es más lento, pero tiene más opciones de jugar de inicio, aunque eso no significa que vaya a ser mañana. Hay que pensar en algún otro jugador que pueda jugar en banda porque solo tenemos a Queipo, Jony y Otero".

Estos cuatro partidos, ¿marcarán donde puede estar el Sporting al final de liga?

"No, es muy pronto para saberlo. Si quedasen diez jornadas serían partidos más trascendentales para la clasificación. Es cierto que, junto a Las Palmas, jugamos ahora contra las cuatro mejores plantillas de la categoría. Va a ser una muy buena piedra de toque pero vamos confiados con nuestro juego. Somos un equipo que puede hacer daño y ganar a cualquiera. Vamos con nuestras ganas".

¿Por qué no está Gragera en la convocatoria?

"Gragera está bien, no ha venido por una decisión técnica. Lo mismo que con Milovanovic y Jordi Pola"

Cuesta ganar al Sporting.

"Se demuestra la igualdad tremenda que hay con todos los equipos, lo que cuesta ganar. Valorar cualquier victoria es importantísimo. Podemos ganar y perder cualquier partido".

¿Esperas más de Gragera?

"Espero de todos. Hay una competencia. Tengo cuatro pivotes y ha llegado ahora Nacho Martín, que ha entrenado muy bien. Quien considere que me dé mejor rendimiento será el que entre".

En Los Cármenes fue aquella rueda de prensa tan polémica tuya. ¿Lo has visto de nuevo esta semana?

"No he visto nada esta semana, pero en aquella rueda de prensa... me da vergüenza verme. No me gusta verme en esa situación para nada. Reaccioné de aquella forma, pero ha pasado mucho tiempo y vamos a un campo precioso. Están tanto Alfredo García Amado como Nico Rdríguez, que trabajaron en el club".

¿Ves al Granada candidato al ascenso?

"No llevamos ni un cuarto de liga, es muy pronto. Está todo muy igualado. Cualquier equipo es muy difícil de ganar. El Granada tiene un plantillón para Segunda, con muchos jugadores con experiencia en Primera. No te digo nada de Callejón o Molina, el historial que tienen. Son un grandísimo equipo, pero les está costando ganar. Hay tanta igualdad y cambia tanto la lectura de cada jornada que creo que hay que competir muy bien".

¿Por qué os está costando más el trabajo defensivo que el ofensivo?

"Sí, nos está costando el trabajo defensivo de todo el equipo. Aunque hay que valorar que somos los máximos goleadores de la categoría. Me gustaría, por ejemplo, llevar diez a favor y tres en contra. Hay que defender más en bloque, esa solidez. Cuando encajas un gol te obliga a meter dos para ganar y en una categoría más complicada no es sencillo".

¿Te preocupa la mala racha de Djuka aunque el equipo haya mejorado la 'Djukadependencia'?

"No he conseguido ningún remedio, son mis jugadores los que lo hacen. No me preocupa que Djuka no meta goles si hace un trabajo tan fantástico en ataque y en defensa como el otro día. En cada partido hace ocasiones de gol y eso es muy difícil en un delantero. Seguro que pronto le cambia la racha".

¿Sientes que este año no hay tanta euforia con el arranque de temporada como el año pasado?

"Yo me centro en mi trabajo. El año pasado, si a estas alturas tenían tres puntos más, es muy de valorar. LaLiga es muy competitiva y hay que mantener una regularidad. No me siento más exigido, para nada. Estar cuartos es muy bueno, pero no lo considero fundamental porque esto es muy largo. Es importante ser regular, tener suerte con las lesiones, que estamos justos en algunos puestos y nada más. Pero no, no me siento más exigido que otros años".

Zarfino y Christian Rivera

"Estuvieron muy bien, como estuvieron Gragera y Pedro en Ponferrada. Tenemos donde escoger y contra el Villarreal hicieron un gran partido. El lunes tenemos una gran exigencia (Eibar) y seguramente la alineación no será la misma que la de mañana".

¿Has hablado con Gragera y Milovanovic después de quedarse fuera de la convocatoria?

"No, no he hablado con ellos después de la convocatoria"