Abelardo quita hierro a la serie de partidos sin ganar: "Estamos haciendo más cosas buenas que malas"

El Sporting quiere romper la racha de seis partidos sin ganar en Liga. Recibe a la Unión Deportiva Las Palmas en El Molinón, equipo que llega en el segundo puesto de la clasificación. Abelardo ha comparecido este viernes en Mareo en la previa del partido.

Bruno, Gragera, Jony y baja de Djuka

“Le falta ritmo competitivo. Ha hecho una buena semana. En cuanto a Gragera y Jony han hecho semana completa. Les falta ritmo pero creo que están para venir. Djuka tuvo una pequeña rotura en el oblicuo el lunes. Desde el lunes no entrena y es baja, no puede jugar”.

Si la visita del segundo y los seis partidos sin ganar añaden presión

"No añade más presión extra. Llevamos partidos sin ganar, pero también de los últimos once partidos solo hemos perdido dos. Ha habido seis empates. Los puntos no se han reflejado con el merecimiento del equipo, pero lo que cuentan son los resultados. Creo que estamos haciendo mucho mejores cosas que malas. La línea es buena".

Sobre Las Palmas

"Mañana es un partido muy difícil. De los más difíciles que nos vamos a encontrar. Es un equipo que lo hace muy bien. Antes se exponía mucho en zona defensiva, pero ahora no es así. Ahora se protege. Tenemos que intentar tener el balón. Si no lo tenemos... vamos a perder. También tenemos nuestras armas. Me preocupa más nosotros que ellos. También llevamos cinco partidos contando la Copa que no hemos perdido. Necesitaremos a la gente".

Sobre Jonathan Viera



“No voy a descubrir ahora a Viera. Es buenísimo. Muy bien dotado técnicamente, puede salir por derecha por izquierda… muy rápido en conducción, buen pasador, ve bien el fútbol… Pero no solo es Viera. Tiene jugadores muy buenos. Moleiro, Pejiño, Clemente… Y defensivamente se están mostrando fuertes. Es un partido que nos va a exigir nuestra mejor versión”.

Reconocimiento de los veteranos



“Emocionado y orgulloso. Recibirlo de varios jugadores que eran mis ídolos me hace estar muy orgulloso”.

Dato de 44 partidos ganados, 44 empatados y 44 perdidos al frente del Sporting



“Soy una persona bastante equilibrada… Mañana desempato el dato. Se lo voy a enseñar a mi mujer para que vea que soy una persona equilibrada. Es muy difícil. Es un dato anecdótico”.

Si será un partido similar al del Andorra



“Ojalá se nos diese el partido del Andorra qué creo que el equipo estuvo muy bien. Se decía que iba a estar abajo el Andorra y mirad dónde está. Son grandes regateadores y tenemos que estar muy cerca de ellos cuando reciban. Nosotros también tenemos jugadores en el uno contra uno que son buenos. Manejan bien la posesión y el fútbol por dentro. Necesitamos muchas ayudas”.

Porra del Mundial



(Entre risas) “Tengo mucha presión en el cuerpo técnico por la porra del Mundial que por el partido de mañana. Es lo bonito del fútbol. Cada vez se está igualando más y se ve en las selecciones. Fue una sorpresa tremenda que no pasara Alemania. Pero siempre hay sorpresas. Lo importante es que España ha pasado. Tuvimos el partido tonto”.

Si ha empezado a diseñar el mercado de invierno



“Todavía no hemos hablado. Vamos a esperar un poco. Esta semana vienen tres partidos seguidos, luego el derbi y luego la Copa. Vamos a centrarnos en la competición, que vienen unos partidos importantes”.

Relajación de medidas para el derbi



“El fútbol tiene que ser una fiesta. Tengo amigos del Oviedo y lo bonito es vivir el fútbol las dos aficiones. Me encantaría que hasta juntas. Los más radicales no, pero que lo vivan con total normalidad. Es lo bonito del fútbol y lo que tendría que ser siempre”.

Sobre Luis Enrique



“Es el fútbol. Luis es muy querido y muy odiado. Me parece un entrenador top mundial. No te voy a decir el número 1 pero casi. Junto a Guardiola y Klopp son mis tres entrenadores favoritos. Lo que está haciendo con España me parece extraordinario. Y nunca escucharás a ningún jugador que hable mal de él. Y eso refleja lo que es él. Pero es el mundo del fútbol. A mí también me criticara gente y a otros les gustaré. Creo que Luis está demostrando ser un grandísimo entrenador y un gran gestor de grupo”.