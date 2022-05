Abelardo: "Quiero que nos juguemos la Champions en cada balón"

El Pitu Abelardo se ha presentado como nuevo entrenador del Sporting en la sala de prensa de El Molinón.

"Lo dije ayer que os vi a algunos. Cuando la familia te necesita, y para mí el Sporting es la familia, me llaman Javi y el 'presi' y no me lo pensé. Encantado de volver a entrenar al Sporting. Para cualquier persona es un privilegio. Saber la situación que es y convencido de conseguir los objetivos".

¿Cuál es tu valoración de la plantilla? ¿Tuviste dudas para aceptar el puesto?

“Dudar para nada, todo lo contrario. Es de sportinguista. Entrenar al Sporting es un privilegio. Somos un equipo grande pero tenemos que bajar los pies al suelo. Vamos el 17 en Segunda. Estoy convencido de la predisposición y calidad de la plantilla”

¿Qué frase te convenció?

“Gracias tambien a mi familia. Cuando tú eres del Sporting, lo entrena también mi familia. Todos somos muy del Sporting. Ellos me convencieron. Javi, Joaquín, el presi... Me necesitaban y querían que entrenase. Estaba en Barcelona y y el domingo me llamaron. Ayer lunes todo se abrió. Se decidió rápido”

¿Qué te convence?

“La llamada del Sporting, no hay más. Los jugadores no se dan cuenta de que tenemos un privilegio. Tenemos el privilegio de jugar en el Sporting, pero eso conlleva una responsabilidad. Tenemos que bajar al barro. Teniamos un objetivo y ahora es otro. Hay que defender este club con la maxima disciplina y responsabilidad”.

¿Cómo piensas cambiar la dinámica?

“Te lo digo en asturiano: trabayu, trabayu y trabayu. Entrenamiento a entrenamiento. Solo pienso en el partido del Huesca. Solo pienso en el entreno de hoy".

Tienes contrato hasta 2023. ¿Entrenarías en Primera RFEF si se diera un descenso?

“No me planteo ese tipo de situaciones. Pensar en el pasado o en el futuro no nos va a suponer nada“.

¿Has sufrido mucho desde fuera?

“Como cualquier aficionado. Somos una afición muy fiel. Es normal que lo pases mal. Viendo como lo pasaban los uugadores y al aficionado más que lo sufre.

¿Cómo ves a la plantilla?

“Estos entrenamientos me servirán. He visto prácticamente todos. Estoy seguro de que la implicación es máxima. A ninguno se les ha olvidado jugar al fútbol. Tienen compromiso y lo que tienen que tener”.

¿Vienes con plenos poderes?

“No he pedido nada. He venido a entrenar. Cuando acabe la temporada tenemos que hacer una reflexión y hacer cosas. Cambiar en lo que pueda”

¿Qué te gustaría trasladar del Sporting de 'los guajes' a este de hoy?

“Aquel Sporting todos lo vamos a recordar. El pasado es el pasafo y el presente es el presente. Tenemos que ser un equipo organizado y salir de esta situación”

¿Tomarás decisiones en el proyecto del año que viene?

“La situación es delicada. El objetivo es mantener la categoría. Ya se intentará hacer un equipo competitivo. Importa el presente”.

¿Por qué hace un tiempo tuviste la oportunidad de volver y dijiste que no, y ahora que sí?

“No directamente, para nada. En aquella situación tenía un contrato con Movistar, soy un hombre de palabra. Ahora es más fácil. He tenido otras ofertas y las he rechazado en otros clubes para poder entrenar. Era más fácil ahora poder desvincularme”.

¿Qué señas de identidad quieres que tenga tu Sporting?

“Que la gente del Sporting se sienta orgullosa. Podemos jugar horrible, pero hay que darlo todo. En el fútbol actual pocos juegan bien. Quiero que seamos verticales, que perdamos un balón y nos juguemos la Champions. Eso es lo que quiere ver la gente en Gijón”

¿Podrías decir qué variantes vas a meter en el equpo para estos cuatro partidos?

“Pues no. Tengo que ver al Huesca más. Mañana trabajaremos más a nivel táctico y trabajando el partido”

¿Cuál es el mensaje a esos aficionados que se han desenganchado del equipo?

“Tenemos que transmitir a la afición para que venga. Siempre están. En Gijón no pedimos más que dejarnos la piel. Cuando veia a Joaquin de niño, era así. ¿Que luego pierdes o juegas mal? La gente te va a aplaudir”

¿La prioridad va a ser cerrar la defensa y parar la sangría de goles?

“Tiene que haber equilibrio. Vamos el 17 y no hemos ganado demasiados partidos en la segunda vuelta. No es solo un tema defensivo, es también ofensivo".

Tu acual cuerpo técnico, ¿se ampliará la próxima temporada?

“Ya se verá. Con Borja trabajé en el Alavés. Son los que estarán conmigo. El año que viene ya se verá. Estamos encantados con el cuerpo técnico. Entre todos haremos una piña”

¿Qué le ha pasado al equipo que empezó tan bien y ahora está luchando por no descender?

“No tengo mimbres para opinar. Como aficionado te digo: es fútbol. Pende de un hilo ganar o perder, hay dinámicas… Es el presente y después de la jornada 38 estamos los 17º. A jugarnos cuatro finales, no queda otra”

Mareo

“A todos los sportinguistas nos gusta es que cuanta más gente de la casa mejor. Pero por ser de la casa no van a jugar. Voy a poner a los 11 que mejor estén”

JAVI RICO

Marcha de Noé Calleja



“Estamos buscando otra persona para la secretaría técnica".

Tu futuro

“El unico futuro que me importa es la entidad. Darles todo el cariño y apoyo. Con mi futuro, tengo subcobfianza. No es un tema importante. El futuro es el Sporting de Gijon, no el mio”