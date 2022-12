Abelardo: "No hay ninguna psicosis con el derbi; felicité a mis jugadores porque dieron el 100%"

"Bien, ya estamos preparando lo del Numancia. Si hubiéramos ganado hubiera sido igual. Pensando ya en lo de mañana".

Convocatoria.

"Hay gente que necesita descanso. Cali tiene una molestia en el gemelo, Otero y Zarfino necesitan descanso. Quiero ver a gente que pueden entrar como titulares y es un partido perfecto para ello".

¿Puedes ampliar lo que decías tras el derbi de sentirte orgulloso de cómo juega este Sporting por encima de otros en tu carrera?

"Me siento orgulloso de que generamos bastantes ocasiones cada partido. No me siento orgulloso de ir el 13º, me gustaría que estuviésemos más arriba. Es el año que más orgulloso me siento del juego de ataque. Si hubiéramos metido el 20% de las ocasiones que creamos tendríamos cinco o seis puntos más fácilmente. Es normal que nos exijamos más. No merecemos perder contra el Oviedo, todo lo contrario. Poco se puede objetar, pero creo que el equipo la mayoría de los partidos ha hecho cosas para ganar".

Rival en Copa: el Numancia.

"Es un equipo con buenos argumentos futbolísticos. Ahora están, con el nuevo entrenador, aspirando a meterse arriba. hará frío, me imagino. Nos lo van a poner complicado porque son un buen equipo".

¿Cómo puede afectar la Copa después del derbi?

"No lo sé. Mañana tenemos este partido y nos vendrá bien para limpiar la cabeza. Veremos el partido de mañana. A todos nos gusta pasar en Copa, es una competición bonita. Queremos llegar lo más adelante posible".

Nueva decepción en el derbi.

"No he dicho que 'no pasa nada'. He dicho que tengo que pensar en el Numancia porque tengo que preparar ese partido. He vivido un derbi solamente y gané con el filial. ¿Me fastidió perder? Claro. Y también cómo, porque fuimos mejores. No cuenta para nada eso porque me hubiera gustado darle una alegría a nuestra afición".

Mercado de fichajes.

"Es una pregunta para el director deportivo, no para mí. Me centro más en el partido de mañana. No hemos hablado de ello aún. Tendrán que valorarlo, de verdad que no he hablado con Gerardo de eso. Creo que tampoco será fácil traer a nadie. Imagino que no habrá mucho dinero, todo lo contrario. Después del Numancia nos sentaremos para valorar lo que necesitamos".

¿Hay psicosis con el derbi?

"Es un partido de fútbol. Yo vi a mi equipo, sobre todo en el primer tiempo, muy bien. No me voy a pegar un tiro en la cabeza y suicidarme. Me hubiera ido más disgustado si no hubiéramos dado la cara o mis jugadores no dieran el 100%. A mis jugadores les felicité porque no hicimos méritos para perder. Psicosis, ninguna".



Posibles jugadores en la alineación: Bruno y Milovanovic.

"Si no pongo a los jugadores es porque no los veo. Es fácil decir que Jordan tenía que haber jugado antes, pero no estaba a ese nivel. Tonto no soy. En el fútbol hay competencia y rendimiento. Mañana puede jugar, pero quizá no juegue, no lo voy a desvelar. Mañana puede participar Bruno y salir de inicio, sí".