Abelardo: "No pasar de ronda sería un fracaso"

El Sporting afronta mañana la eliminatoria de Copa del Rey ante el Beasain. Con bajas, el equipo de Abelardo tratará de hacer valer las dos categorías de diferencia y superar al equipo vasco. Abelardo reconoce que ganar es una "obligación". El técnico ha hablado este viernes en la rueda de prensa previa al partido.

Semana de Copa para recuperar

"Lo mejor es que podemos jugar mañana. Si nos llega a tocar el miércoles y mañana liga, hubiese sido un palo por como tenemos la plantilla. Habrá que ir estudiando el tema de los minutos. Participará gente que creo que no ha tenido tantos minutos en Liga. Habrá algunos jugadores habituales que tienen que jugar sí o sí. Tenemos un partido difícil, por un campo que no estamos acostumbrados a la superficie, por un rival que hace las cosas muy bien. Nos va a exigir hacer las cosas muy bien. Tenemos que pasar la eliminatoria. Vamos a intentar hacer las cosas bien y adaptarnos rápido al campo".

Qué espera de la Copa

"Nuestra obligación es ganar por la categoría en la que estamos. Pero va a ser un equipo muy bien estructurado. No es el típico equipo vasco que juega directo. Intenta jugar, tiene muy buen balón parado... Es un equipo complicado. No tenemos nada que ganar y mucho que perder. Pero la Copa es una competición que me gusta, donde podemos utilizar jugadores que no vienen participando. Me gusta ganar siempre. Esperemos llegar lo más lejos posible".

¿Sería un fracaso no ganar?

"Si mañana no ganamos, seré el primero en felicitarles, pero sería un fracaso. Eso está claro. Pero no me planteo perder. Vamos a ir a por el partido y vamos a intentar ganar. Sabiendo la dificultad y la diferencia de categoría".

Condicionantes del campo

"Tampoco es que sea El Candín. Es un campo un pelín más estrecho y un pelín más largo. Si no movemos rápido el balón, nos van a generar la presión de tener que jugar más directos. Si no ganamos las segundas jugadas, no vamos a estar cómodos. O movemos rápido el balón y ganamos segundas jugadas o lo vamos a pasar mal. Y estar muy concentrados en estrategia. Solamente hemos entrenado hoy en hierba artificial. Los jugadores que tienen molestias no les favorece. Intentamos evitarlo durante la semana y por eso solo entrenamos hoy".

¿Fichar un central ahora o en invierno?

"Lo que me interesa es traer un jugador que conozca la Liga. Con experiencia y con cierto nombre. No es fácil. Sería un jugador que desde mayo no haya entrenador con ningún equipo. También es un poco arriesgado esperar a enero. Porque vendrá a finales de enero. Entonces son muchos partidos. Y tanto Cali como Insua nos están dando mucho pero necesitan descansar. El tercer central acaba jugando bastantes partidos. Lo mejor sería traer un jugador ahora. Pero tiene que tener garantías de estar bien y que dé rendimiento lo antes posible".

Sobre Carrillo

"Carrillo es un jugador técnicamente muy bueno que nos puede dar cosas en posesión de balón. Le falta verticalidad. No he contado con él porque no lo veía para contar con él. Lo bueno que ha tenido es que ha entrenado, ha callado la boca y se lo ha ganado. Como Campuzano o Milo. Para eso están las plantillas. Los entrenadores siempre necesitamos a todos los jugadores. Y es muy importante por mi parte mantener motivados a los jugadores que no van participando. Su trabajo ha tenido premio y ahora dependerá de él".

Debate en la portería

"A Pichu lo veo todos los entrenamientos. Mañana va a jugar. Tengo dos muy buenos porteros. Es de los puestos donde más tranquilo estoy. Pichu está haciendo una labor inmensa. Tiene una edad pero viendo como entrena y la ilusión que tiene, transmite a todo el grupo. Mañana va a jugar y quién sabe. No soy el típico entrenador que el portero es inamovible. Se lo está poniendo difícil a Mariño".

Motivo de tantas lesiones

"Tengo contacto con los médicos. Yo creo que es cuestión de mala suerte, no de que se esté haciendo un trabajo malo. Creo que el trabajo médico siempre ha sido de lo mejor en este club y creo que no estamos teniendo suerte. Esos jugadores que han tenido algún problema son algunos jugadores que quizá son más propensos y a lo mejor tienen que hacer trabajo preventivo o cuidarse más en ese aspecto. También hay jugadores que no se rompen nunca".