Abelardo: "Yo pagaría por jugar contra el Girona"

El Pitu Abelardo ha comparecido en rueda de prensa antes de recibir al Girona el domingo (16:00 horas) en El Molinón. Antes de nada, ha querido enviar un mensaje de apoyo a la familia y compañeros del periodista Iván Álvarez tras su fallecimiento.

"Buenas tardes a todos. Quería mandar un mensaje de ánimo por el fallecimiento de Iván Álvarez. Un abrazo muy fuerte a todos los familiares y a todos los compañeros de El Comercio".

¿Cómo están los jugadores y qué Molinón esperas?

"Los jugadores están bien. Ha sido una buena semana de entrenos y han ido cogiendo conceptos que quería. La gente sabe que la necesitamos. El Molinón va a estar ahí, como siempre. La gente sabe cuál es la situación. Estoy seguro de que va a haber un ambiente positivo. Nosotros tenemos que incentivar a que la gente se meta y vea a un equipo agresivo. En ese sentido, la gente lo va a entender".

¿Cómo deben afrontar los jugadores el partido a nivel mental?

"Ojalá pudieran meterse en la mía. Sé que es difícil. Con optimismo y positivismo, es un partido. El Girona tiene muchas virtudes pero tenemos que ir a ganar el partido como sea, explotar nuestras virtudes. Es complicado pero estamos en nuestro estadio. No queremos que nos genere una ansiedad terrible. Queremos tensión e intensidad. Es un partido de futbol y hay que ir al 100%".

¿Es difícil meterles a los jugadores que ganando dos partidos estás salvado?

"A mis jugadores les transmito que tenemos que ganar el próximo partido. No sé los puntos que van a hacer falta. Igual tenemmos que hacer nueve puntos o que con cero puntos nos salvamos. Si el domingo ganamos, damos un paso muy importante. Entiendo que el aficionado pueda pensar esas cosas, o vosotros los periodistas, pero mis jugadores y yo pensamos solo en el Girona que es lo que nos importa y donde nos debemos focalizar".

¿Qué conceptos has intentado inculcar esta semana después de Huesca? ¿Cómo vas a ver el Sanse - Almería?

"Mejorar en todos los aspectos. Tenemos que mejorar mucho el partido del Huesca para ganar al Girona. Si hacemos el partido del Huesca, tenemos un alto porcentaje de perder contra el Girona. Hay que mejorar a nivel defensivo y ofensivo. Son equipos diferentes, pero necesitamos mejorar muchísimo para ganar. Creo que el Girona, con todos mis respetos, está mejor que el Huesca. Sobre lo segundo... igual no veo el partido porque me pongo muy nervioso. Tenemos la suerte de que no nos vamos a encontrar ni a la Real Sociedad B ni al Almería, pero si lo veo, lo veo en casa".

El reto que asumiste de coger al equipo, ¿es más o menos difícil que cuando lo asumiste?

"Ahora estamos peor a nivel clasificatorio. Me he encontrado lo que me podía esperar, con muchas ganas del partido del domingo. Estoy muy ilusionado. Es una semana larga, se pasa lento pero nos ha venido bien. Hemos hecho una buena semana para coger conceptos, pero después hay que refrendarlo en el partido. Luego hay un rival que juega, pero creo que vamos a hacer un buen partido. Jugamos en nustra casa y El Molinón va a estar con nosotros. La unión creo que va a ser fundamental para conseguir una victoria el domingo".

Se repite la historia con aquel partido ante el Numancia con el gol de Congo

"Fue una situación muy complicada, me acuerdo. Aquel gol de Congo al final. Son situaciones similares. Los jugadores deben de centrarse en el partido, nada más. Hay que focalizarse en lo positivo. Hay que hacer un buen descanso, preparar bien el partido... Hay que enfocarse en lo que podemos controlar. Si perdemos, perdemos. Es un juego. Si ganamos, ganamos, pero hay que darlo todo. Confío en mis jugadores porque les veo mejor que el otro día a nivel de confianza y a nivel mental. Creo que la preparación ha sido muy buena".

¿Cómo están Jony, Pablo Pérez y Marc Valiente?

"Jony ha entrenado toda la semana, muy bien. Podría estar. Pablo Pérez parecido, ha entrenado toda la semana. Marc es distinto, tiene esas molestias. No ha entrenado aún completo, vamos a esperar a mañana".

¿Cómo crees que estará el Sporting más ceca de ganar al Girona?

"Por una parte, lo que nos deje el rival. Nos enfrentamos a un equipo que tiene muy buenos jugadores a nivel técnico. Con laterales que parecen carrileros, con Stuani que es un gran goleador, con centrocampistas que la tocan bien... Nos va a costar tener el balón y llevar la iniciativa, pero eso no quiere decir que no dominemos el partido sin balón. Quiero ver un equipo valiente y que tenga el descaro de saber lo que tenemos que hacer y que sea protagonista cuando defiende. Que cerremos líneas de pase, que ganemos balones divididos... y también un equipo vertical que quiera llegar al área".

¿Cómo llevas esa responsabilidad o presión de ser el referente del sportinguismo en estos momentos?

"Con naturalidad. No me considero para nada un líder. Yo no voy a jugar. Yo pagaba por jugar pasado mañana. Pagaba, de verdad. El fútbol es una profesión que tienes que disfrutar. Hacer una cosa que te pagan bien y disfrutar. Me considero una persona normal, no un líder. La responsabilidad recae en mí en este momento, pero lo llevo bien. He tenido la suerte de jugar en el Sporting, Barça o Alavés y lo llevo bien. No me afecta para nada".

¿Estás deseando que llegue el horario unificado?

"Está bien el horario unificado, pero el fútbol ahora está montado diferente. Cuando yo era niño, salvo el partido del sábado, todo iba para el domingo a las 5 de la tarde. A mí me gusta que todos los partidos sean a la misma hora. Jugamos el domingo, posiblemente me hubiera gustado jugar antes. Nosotros nos tenemos que focalizar en el partido nuestro y pensar que si lo sacamos estaremos más cerca del objetivo".

La mejora necesario con respecto a Huesca, ¿implica cambios de nombres y de sistema?

"Puede pasar de todo. Para mejorar, a veces tienes que hacer algún cambio de alineación o de sistema. Sé lo que voy a hacer, pero no lo voy a decir. Más que los hombres, hay que cambiar la forma de jugar y de plantear el partido. Tenemos que ser un equipo más agresivo, parecido a detalles qe vi en el segundo tiempo, pero esos detalles se tienen que mantener los 90 minutos. Si no, creo que no vamos a ganar al Girona. Creo que el equipo lo puede dar, confío en mis jugadores. Tenemos que ser un equipo que ataque mejor y defienda mejor".

Mensajes de apoyo de Luis Enrique y David Villa

"Gracias a los dos. Que dos emblemas del Sporting y de los mejores futbolistas que han dado este país, que tengamos la suerte que hayan vestido sta camiseta, se agradece. Son dos espejos muy importantes donde mirarme yo mismo y donde nos tenemos que mirar todos. Ya sabemos cómo viven el Sporting. Ojalá podamos salir de esta situcicón que nadie quiere"