Abelardo: "Orlegi no me exige nada, me siento muy respaldado por ellos"

El Sporting llega a El Alcoraz jugando mejor de lo que dicen sus resultados.

"Es un Huesca muy del Cuco Ziganda, muy identificado con su entrensdor. Nuy estrecho, lineas juntas. Muy dificil meterles mano. En ataque lo hace sencillo pero lo hace bien. Gran balón parado con Mar Mateu. Es a las 9 de la noche y hará frío. En el Oviedo jugaban de una forma parecida y ya vemos el resultado que le ha sacado al equipo. Sobre los resultados, jugando asi nos acercaremos a ganar partidos. Queremos una victoria pero no debemos obsesionarse. Hay que cuidar los pequeños detalles tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo".

La enfermería.

"Pedro ha entrenado con normalidad, Gio excepto en la oreja le duele en todos los lados. Tiene molestias en tendon rotuliano, isquio… Los demás ahi siguen. Gragera y Jony con su proceso de recuperacion. Pol sigue con el pubis. Está mejor pero no ha saltado al campo. Esperemos que Gragera y Jony de vayan incorporando al grupo".

A Ziganda se le da bien el Sporting.

"A Ziganda se le ha dado bien, sí. Tanto con el Oviedo como en el Athletic, que perdí con él. A nivel defensivo tiene pocos resquicios. Muchos resultados son de 1-0".

La explicación al mal rendimiento defensivo del equipo.

"Estamos siendo un equipo todo lo contrario de lo que se habla de mí. El más goleador y el que más goles encaja. El equipo está siendo todo lo contrario a lo que se espera de un equipo del Pitu Abelardo. No solo somos el equipo más goleador sino que hacemos muchas ocasiones. El 2-2 viene por la ambicion que tiene el equipo. Es algo que no debe suceder. Tenemos que minimizar esos pequeños detalles. Tenemos ocasiones claras para el 3-1, pero cuando perdonas lo pagas. A nivel ofensivo estoy contento no, lo siguiente. Hicimos una gran circulación de balón, un partido muy completo pero el resultado es 2-2. Puedo meter cincuenta motos pero lo que importa es conseguir los tres puntos".

Reunión con Alejandro Irarragorri.

"Ayer estuve con él. Estuvimos en El Molinón y casi dos horas hablando. Me reúno con él, hablamos de todo. Quiere saber de mi mano la opinión. Me siento muy contento, es muy cercano y se interesa por todo. No hemos hablado de nada del mercado de invierno. Te pregunta por todo, por el funcionamiento del club, los jugadores… para eso es el presidente y es el jefe.

Importancia de adelantarse ante el Huesca.

"Todos los partidos es importante adelantarse, pero mañana me imagino un resultado corto. Típico partido que se decide por minimos detalles. Hay que saber dónde podemos atacar su defensa y no perder balones porque son verticales. Preveo un partido igualado y vuelvo a insistir: creo que se puede decidir por un balón parado o por erroers. Creo que va a ser un resultado corto".

¿Has hablado con Luis Enrique después de la victoria de España?

"Le he mandado un mensaje y me ha contestado. Ahora está súper ocupado y súper centrado. Fue un partido increíble, mejor no se puede jugar, pero es solo el comienzo. En España lanzamos las campanas al vuelo pronto. En mi porra puse que seriamos campeones. Ya le dije a mi cuerpo técnico que luego me tendrán que hacer la pelota y aplaudirme. Me gusta mucho ver a esta Selección y estoy convencido de que llegaremos lejos".

¿Has hablado de la renovación con Alejandro Irarragorri?

"No me gusta hablar de este tema todos los días. Estoy tranquilo y contento de pertenecer al Sporting. Me gustaria seguir en el proyecto, lo reconozco, pero la sintonía es muy buena. Lo dije el primer día que me reuní con Alejandro y le ofrecí mi puesto el primer día. Siento este club como pocos. No quiero ser un estorbo para Alejandro ni para el Sporting. Pase lo que pase estaré contentísimo porque quiero lo mejor para el Sporting. No me preocupa este tema, me preocupa el Huesca".

Al Sporting le está costando cerrar los partidos.

"En pocos minutos remontas el partido. En anteriores estapas mías jugábamos peor y ganábamos. A veces hay que aprender a jugar mal y ganar, pero creo que jugando así vamos a ganar partidos. Me preocuparía jugar como en Tenerife o Zaragoza, que jugamos muy mal. Jugando así, lo lógico es que ganes, aunque no estamos ganando hay que ser realistas. Me considero muy competitivo y me gusta ganar siempre. A ver si se acaba esta plaga de lesiones, pero estoy convencido de que jugando así conseguiremos victorias".

Lo que le transmite Orlegi sobre el rumbo del equipo.

"No dije que el equipo no pueda entrar, dije que el objetivo no puede ser ese. Vamos a pelear por quedar lo más arriba posible, si podemos quedar primeros mejor que decimoquintos. Estoy muy contento este año porque somos un equipo ambicioso porque queremos ganar a cualquier rival y en cualquier campo. Lo hemos demostrado contra el Levante, Alavés, Albacete y este último contra el Leganés. Firmo esta situación a falta de ocho o diez jornadas, estar a tres puntos del playoff, pero todavía es pronto. El primer ambicioso soy yo, el primero. Me considero un ganador no, lo siguiente. El club saben que hay un proyecto, un proceso. Les gusta estar lo más arriba posible, pero no hay ninguna exigencia hacia mi persona, para nada. Ellos quieren ver un equipo ganador, un equipo ambicioso. El sentimiento por su parte es muy bueno y el apoyo a mi persona es total. Estoy muy tranquilo y muy respaldado".