Abelardo: "El objetivo esta temporada no puede ser ascender; somos un equipo en construcción"

Convocatoria ante el Tenerife con los regresos de Djuka y Gragera. También entra Aitor pese a sus molestias.

"Aitor está bien. Djuka y Gragera vienen de los viajes. Gragera jugó 90 minutos y viene un pelin más cansado que Djuka, así que veremos cómo se encuentran de cara al viernes. Rivera se sintió bastante cansado después de entrenar esta semana porque llevaba mes y pico sin actividad. Necesita más tiempo de entrenos para venir convocado".



Entra Bloch en la convocatoria. ¿Cómo es este portero?

"Son dos porteros que entrenan ambos con nosotros, tanto Petr como Bloch. Tienen buena planta, buen manejo con los pies. Bloch es un portero sobrio, que es lo que buscaba el club. Petr habia un problema por el tema de ser extracomunitario, ya tenemos el cupo cubierto y por eso no ha podido venir. Como vamos a Tenerife, si por lo que sea hoy pasa algo con algún portero, Pichu o Mariño, que Dios no lo quiera, hay que ir cubiertos".

¿Qué Sporting esperas ver ante un Tenerife que no ha comenzado bien la temporada?

"El Tenerife es un equipo dificil muy sólido. Defensivamente es de los más fuertes de la liga. Ramis ha hecho grandes temporadas en Albacete o Tenerife. Son verticales, les gusta llegar por banda, juegan con dos delanteros: Borja Garcés o Enric Gallego, jugadores rematadores. Iván Romero es más de espacio. A nivel defensivo es un equipo muy organizado, que repliega muy rápido. Quiero al Sporting que compite, que le ponga las cosas dificiles al Tenerife. Salimos de aquí con frío y lloviendo y llegaremos allí con 23 o 24 grados. Cuando vas a Canarias, siempre parece que vas con la 'empanada' y hay que ir desde el principio a tope porque si no lo pasaremos mal".

Aunque queda mucho, ¿es bueno empezar en playoff?

"No miro la clasificación. Hay ucha igualdad. Venimos de ganar al Ibiza que venia de ganar en el Tartiere. Cada partido es una lectura distinta. Ir sextos está muy bien, no te voy a decir que no esté contento, pero da igual. El Tenerife está a tres puntos yendo en mitad baja de tabla. Cada partido es una hisrtoria diferente".

En la calle, la percepción es que este Sporting puede dar más. ¿Qué te falta en este Sporting?

"Hay una equivocación en comparar a este Sporting con el del ascenso. Yo lo compararía con el del año pasado que casi bajamos. Si no le ganamos al Girona estaríamos en Primera RFEF. Entiendo la ilusión de la gente por la llegada de los nuevos dueños, nuevos jugadores, pero creo que la realidad es competir cada partido. hemos jugado partidos en los que no he estado contento. Fallamos excesivos pases contra el Ibiza pero competimos ante un equipo que venía de ganar al Oviedo y jugando bien. Con esto no quiero desprestigiar a mi plantilla, que estoy encantado con ellos, pero no somos equipo para subir, somos un equipo en construcción para volver a Primera en dos, tres, cuatro años. El objetivo del Sporting este año no tiene que ser ascender, tiene que ser competir. ¿Que jugamos promoción de ascenso y ascendemos? Pues muy bien, pero la idea es ir partido a partido y después dictaminará la categoría dónde nos pone".

Viene un mes y medio muy complicado. ¿Puede marcar dónde estará el equipo estos próximos partidos?

"No. Solo pienso en el Tenerife. No me planteo los partidos que vengan. Iremos partido a partido. El que más me preocupa es el de mañana".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Por qué el equipo está jugando con ansia?

"No creo que haya ansia, es una opinión de Jony. Imprecisiones ha habido, no estuvimos bien. Tanto Pedro como Gio no estuvieron acertados, como otros días sí lo están. Ayer hubo una reunión con Pedro para mejorar, para eso stá el cuerpo técnico. Cuando fallas pases sencillos pierdes ataques que pueden terminar en opción de gol, y eso hace que te pillen abierto y permitas transiciones peligrosas. Viendo el partido otra vez en casa, el Ibiza llevó el peso pero no nos crearon ocasiones. Defensivamente estuvimos bien".

¿Cómo viviste el partido de la Selección Española? ¿Qué tienes que decir sobre Luis Enrique?

"Soy un forofo de la Selección. Me gusta mucho ver a la Selección. Lo que está consiguiendo Luis es increíble. No creo que tenga estrellas como la Selección que teníamos cuando tuvimos la suerte de conseguir Eurocopas y Mundial. Luis está formando un grandísimo equipo y creo que va a hacer un gran Mundial. Para mí lo está haciendo, no sé si perfecto, pero sí genial".

¿Por qué el cambio de Cali y Pablo de perfil en el último partido?

"Ofensivo y defensivo con balón. A Cali le viene mejor el perfil derecho porque en Boca jugó mucho ahí. Pablo jugó también en el perfil izquierdo en el Depor. A lo mejor volvemos a cambiar. Les sienta bien ese perfil".

¿Qué te parece que El Molinón pueda ser sede del Mundial?

"Me parece genial. Creo que el estadio más antiguo de España tiene que ser sede del Mundial. Sería increíble. Tuve la suerte de ver el Alemania - Austria cuando tenía 12 años. Tuvimos esa suerte en el 82' y ojalá nos toque un grupo guapo para verlo. Todos los gijoneses y todos los asturianos saldríamos beneficiados".

¿Cómo estás viendo a Jony?

"Creo que todavia le falta para llegar a su nivel. No solo futbolistico si no fisico. Sabéis que le tengo cariño, pero cuando Jony se encuentre bien tendrá que ganarse el puerto porque Queipo lo está haciendo muy bien. Ya me conocéis y sabéis que titulares por decreto no hay ninguno".

Cristo dice que necesita hacer goles y no los está haciendo.

"Cristo hizo un muy buen partido el otro día. Posiblemente el mejor desde que está con nosotros. Te marca esa diferencia técnica. No me preocupa en exceso que no haga goles. Le valoro más por su pausa, su calidad en el último pase o su lectura del juego. Salvo dos partidos ha jugado todos de titular. Veremos mañana".

¿Ves argumentos en tu plantilla ahora que empieza a sobrecargarse el calendario?

"Sí, hombre. Claro que lo veo. Esperemos ir sumando efectivos. Que Jony esté mejor, que Rivera llegue, que Cote se recupere… Claro que confio en lo que tengo. No me va a quedar otro remedio porque hay que utilizar a muchos jugadores".

Pol Valentín lo está haceindo bien cuando sale, ¿le ves hueco?

"Ha participado en bastantes partidos, aunque es verdad que por delante de Guille. En conducción es muy rapido. Puede participar en cualquier momento. Ahora creo que Guille lo está haciendo bien, esto es la competencia. Seguro que en esos partidos entre semana participará como titular. Estoy muy contento con él y es muy válido.

¿Cómo has visto a Milovanovic esta semana después de no participar ante el Ibiza aún no estando Djuka?

"Milo no he considerado que no jugara. No le he visto para participar contra el Ibiza".