Abelardo: "En Mareo no ha habido un cambio de estilo, pero sí hay nuevas ideas"

El Pitu Abelardo compareció en rueda de prensa para abordar el choque ante el Racing de Santander en El Molinón. El Sporting llega 4º clasificado e invicto. El Racing, colista sin haber sumado aún ningún punto.

¿Cómo encaráis el partido?

"Jugamos en casa e intentaremos sumar una nueva victoria. Si fuese la portería a cero mejor, pero no es fácil ni eso ni ganar. Intentaremos lograrlo".

¿Hay que motivar más a los jugadores cuando se juega contra el colista que aún no ha sumado?



"Llevamos cuatro partidos. Valorar ahora la clasificación no es significativo. Si analizas los cuatro partidos, pierden por poco. Tienen acciones para empatar pero son detalles. No están teniendo suerte. Analizamos el Racing, dónde podemos hacerles daño, dónde intentamos. No miro la clasificacion del Racing. Necesitan ganar un partido para salir de esa situación".

Los registros ofensivos están siendo notables. Varios jugadores asumiendo el peso del gol.

"Vamos a media de dos goles por partido. Muy contentos a nivel goleador, aunque se acabará este porcentaje. Hemos metido goles en estrategia y es importante. Hemos metido ocho goles en tres partidos nada más. Ya llegarán rachas no tan buenas".

¿Para cuándo esperas contar con Jony?

"Ha estado haciendo anaeróbico y es la primera vez que ha tocado el balón. Es pronto para dictaminar cuándo volverá. Lo que queremos es que, cuando vuelva, esté en condiciones de que pueda rendir. No hay que precipitarse".

Christian Rivera. ¿Qué le pasa?

"Tiene ese problema en el pie, le molesta debajo de un dedo. Creo que la próxima semana puede entrar en el grupo. Se encuentra bastante mejor. Espero que no les dé más problemas".

¿Cuántas veces has dicho 'mejor empezasteis el año pasado y mira lo que pasó'?

"Ninguna. Hay que vivir el presente. Hemos conseguido 8 de 12, que está bien, pero hay que preparar cada partido con la máxima profesionalidad. Intentar que el equipo compita que, salvo en la primera parte contra el Mirandés, lo hemos hecho. Hay que seguir igual, aunque no va a ser fácil. El equipo está entrenando muy bien y es humilde".

¿Qué partido esperas ante el Racing?

"Creo que es un equipo más bien ofensivo. Quieren la pelota. Tienen jugadores de medio campo hacia adelante con buena calidad técnica. Depende quién juegue, jugarán más al pie o al espacio. Les gusta tener el balón y dominar el partido".

¿Cómo está siendo desde dentro ese cambio en la estructura de cantera en Mareo?

"Lo comenté en mayo. Se cambiaron los dueños, se ha traído nueva gente para el fútbol base. Hay mucha comunicación con Dani Mori, con la gente del fútbol base, hay muy buen feeling. Estamos muy contentos en esa idea. No es un cambio de estilo, pero sí nuevas ideas. Hay que ir paso a paso, no puede cambiar de un mes a otro".

¿Has estado más cerca de Jordan Carrillo esta semana? ¿Le ves para debutar?



"No, para nada. Hablo con los jugadores dentro y fuera. Mi relación con Jordan es muy buena, de muy buena comunicación con él. No sé cuándo va a debutar. El chico es un encanto y está tratando de ganarse el puesto. Tienen que intentar convencerme de que puedo utilizarlo. No miro el DNI, ni el nombre. En cualquier momento puede jugar

Alex Oyón está entrando en los entrenamientos del primer equipo. ¿Cómo ves su potencial?

"Me gusta mucho. Ya le conocía y me gusta mucho. Es un paso, del segundo aquipo al primero, que requiere estar seguro de que pueda participar. Con Queipo estaba seguro que iba a jugar minutos conmigo. Es un paso importante y que tiene mucho valor. Tengo que estar seguro de que pueda participar para darle esos minutos".

¿Te preocupan las llamadas internacionales?

"Estoy encantado. Ojalá fueran 15 jugadores del Sporting a la seleccion. No me preocupa, es lo que hay. Ibiza faltará y Tenerife jugamos de viernes asi que irá justo. Ojalá Guille y Gragera vayan también con la sub 21".

Siempre puedes llamar a Luis Enrique para que no les llamen...

No creo que me haga mucho caso (risas).