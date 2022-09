Abelardo: "Me marcho muy enfadado con mis jugadores. No hemos tenido personalidad"

El Sporting sumó un empate en Tenerife, en un guion de partido que dejó muy enfadado a Abelardo. Sobre todo por la segunda parte, en la que el Sporting se echó atrás, y no fue por orden del Pitu, según dijio el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Y es que a la hora de valorar el punto, Abelardo se mostró muy enfadado: "No es que firmase un empate, pero a priori sería un buen resultado el empate. Después de como se ha dado el partido y de habernos puesto por delante, tuvimos ocasiones para aumentar el marcador. El segundo tiempo ha sido un desastre. Me marcho muy enfadado con mis jugadores. No hemos tenido personalidad. Nos hemos metido atrás no por indicación mía, todo lo contrario. Hay jugadores que a lo mejor piensan que son mejor de lo que son, pues tomaré medidas. Hay que tener personalidad. Si tan buenos nos creemos hay que tener el balón y tener tranquiilidad y poso para tirar hacia adelante. Pudimos haber perdido el partido, aunque creo que no hubiese sido justo".

Lo que no quiso fue personalizar: "No voy a dar nombres. No soy un entrenador de meter el equipo atrás como nos hemos metido. Es mi responsabilidad. Todos tienen que dejarse la piel en el campo. He sentido que no ha sido así y como entrenador no lo voy a pemitir".

La salida de Nacho Méndez hizo que el Sporting perdiera el balón, y fue un punto de inflexión según Abelardo: "Estaba siendo el mejor. Parece que el otro día lo había hecho mal y otros jugadores son muy buenos. Nacho es un jugador que ha trabajado muy bien sabiendo que había un entrenador que le había dicho que no contaba con él. Hoy tenía la oportunidad y ha sido una pena la lesión. Le tienen que hacer unas pruebas. Es una pena porque es el primer partido que jugaba como titular y lo estaba haciendo muy bien. Nos estaba dando posesión de balón y tranquilidad"

El diágnostico de Abelardo fue encaminado hacia ese paso atrás en la segunda mitad: "Cuando inicias el juego y hay jugadores que se esconden detrás del rival y no quieren el balón es muy difícil atacar. Evidentemente pierdes balones y te metes atrás. Había situaciones que podíamos apretar más arriba. Intentamos corregirlo metiendo a Bamba y que nuestros laterales fuesen con los suyos, pero no lo hemos leído bien. En caliente estoy muy enfadado, mi carácter es así, pero yo soy el máximo culpable de que mi equipo haya estado como ha estado en la segunda parte. También de que en la primera estuviéramos tan bien".

En la previa hubo unas declaraciones que sentaron mal en la isla, y Abelardo aprovechó para aclararlas: "Ahora que sacas lo de la empanada... Es increíble. Si cada uno quiere leer las declaraciones como quiere... me da igual. En Semana Santa vengo con mi familia todas las vacaciones a Tenerife. Imagina si quiero a la isla y a Tenerife. Es lo mismo que si vamos a jugar a Sevilla. Lo decía por el cambio de temperatura. Es un club que admiro y que adoro".

Uno de los destacados fue Cristo: "Es lo que quiero. Una presión arriba. El central comete un error porque le apretamos. Ese es el juego que quiero yo. Estuvo atento y listo y definió. Ha hecho un gran trabajo. Estaba un poco cansado. Me marcho muy contento".