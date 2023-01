Abelardo: “Jeraldino es un fichaje de Orlegi, ellos lo conocen"

El Sporting afronta el partido liguero ante el Racing de Santander, con la mirada puesta también de reojo en la Copa del Rey. Eso en lo deportivo. En los despachos, la mirada también está en el mercado de fichajes. Abelardo ha hablado sobre la actualidad rojiblanca en la rueda de prensa previa al partido ante los cántabros.

¿Qué partido espera?

"Nos enfrentamos a un rival en alza desde la llegada de José Alberto. Vienen de cuatro puntos en dos campos muy complicados. Es un rival difícil, muy bien estructurado. Un equipo valiente, que aprieta arriba. Un pequeño derbi. Habrá un gran ambiente en la grada. Aprovecho para dar las gracias a nuestra afición, es una pasada la afición que tenemos. Intentaremos hacer un buen partido y dedicarles una victoria".

Baja de Cote

“En el entreno de ayer notó unas molestias en el isquio y no se vio con confianza hoy. Mejor no arriesgar, porque podría convertirse en una lesión mayor. Van a hacerle unas pruebas y a ver si todo queda en un susto y no lo perdemos durante mucho tiempo".

¿Cómo afronta el mes de enero?

“Nos viene un mes importante. Y el partido de Copa que es muy bonito. Presumo un partido igualado con dos equipos que nos conocemos mucho. Vamos a por una victoria con el apoyo de nuestra afición. Espero que iniciemos la remontada”.

Si cree que es un partido que marcará objetivos posteriores

“Creo que ganemos o perdamos no va a significar que vayamos a pelar por no bajar o por la promoción. Debemos de ganar para escalar posiciones. El equipo viene bien después de Navidad. El equipo está dando buena imagen y es lo que me da confianza. Si viera otro tipo de circunstancias, como que el equipo no genera ocasiones, estaría preocupado. Pero creo que la imagen está siendo buena”.

¿Cómo está viendo a Jeraldino?

“Lo he visto poco. no ha podido entrenar con nosotros. Es un fichaje de Orlegi. Ellos lo conocían. Es un fichaje de futuro. Todavía no lo he visto. Esperemos que dentro de poco pueda estar. Tiene una pequeña molestia en el ligamento lateral de la rodilla. Esperemos que no sea de mucho tiempo”.

¿Cómo negocia el hecho de jugar Copa entre semana?

“La prioridad es la Liga, pero la Copa es muy ilusionante. Déjame tocar madera, pero recuperamos a varios jugadores. Es posible hacer dos equipos competitivos. No descartó ninguna competición, pero lo que más nos importa es la Liga y mañana es un partido importante y que lo queremos ganar”.

Si da el mercado por cerrado o pide algún fichaje más

“No he pedido nada. Ni el fichaje de Jeraldino. Dije que estaba contento y que si venía algo para mejorar, bienvenido. Y digo lo mismo. Si el club decide que puede venir algún fichaje y mejora, bien. Estoy contento con lo que tengo, creo que los jugadores están conmigo y eso me satisface”.

Si le han solicitado alguna salida

“A mí nadie me ha comentado que quiera salir y tampoco lo percibo en los entrenamientos. Ningún jugador ha hablado conmigo de que se quiera marchar”.