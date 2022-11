Abelardo: "Hemos marcado en el último suspiro y teníamos que haber solucionado antes la eliminatoria"

¿Qué balance haces del partido?

"Partidos así me quitan años de vida. El Beasain ha hecho un muy buen partido. Se han replegado con un 5-3-2 y ha sido complicado, no hemos encontrado lugares para atacar. Hemos tenido muchas ocasiones para no haber llegado a la prórroga. Hemos marcado en el último suspiro, pero creo que teníamos que haber solucionado antes la eliminatoria".

¿Le ha sorprendido el Beasain?

"Cuando vimos al Beasain, sabíamos que hoy subirían el nivel. El equipo de inferior categoría sale siempre más motivado. No es excusa, pero les favorece las dimensiones del campo y la hierba sintética. En partidos anteriores no habían utilizado el sistema de tres centrales y nos han sorprendido. Empezamos muy bien con el gol de Djuka, pero no podemos dejar que nos remonten. Aún así, creo que tuvimos ocasiones para solucionar antes el partido".

¿Qué le sucedió a Milo? ¿Qué tal la prueba de Diego Sánchez como central?

"A Milo se le fue cargando el isquio. No estaba el 100% pero lo importante es que no se rompiera. Diego, al ser zurdo, favorecía la circulación de balón. En el filial actuó en esa posición en defensa de tres centrales junto a Somolinos y a Jordi Pola. Sabíamos que podía hacerlo bien".

Ha sido un partido muy apretado en el que has tenido que tirar de todos los jugadores disponibles.

"No nos planteábamos esto. Hoy era un partido para rotar y no pude rotar lo que hubiéramos querido. El partido no iba tan bien y sí que es verdad que no pudimos hacer cambios como hubiéramos querido. Estaba previsto que Cali entrara por Insua para no forzar a los dos, pero debíamos hacer cambios ofensivos. Les he dado dos días de descanso para descansar de cara a la liga, que es un partido más importante si cabe".

¿Crees que el partido se complicó demasiado? ¿Cómo van las negociaciones para incorporar al central, con Bruno González como prioridad?

"Creo que no deberíamos haber encajado dos goles. No hemos estado bien en el córner, que era una situación que habíamos hablado. ¿El central? Mientras el jugador no se incorpore prefiero no hablar del tema, las negociaciones están abiertas".

¿Le ha pasado algo a Jordi Pola?

"Al ser un campo estrecho, la idea era meter centros laterales llevando el balón a los lados. La idea era fijar a los centrales dando amplitud a los laterales. Jordi Pola estaba bien, no tenía nada".

Tienes a los delanteros en forma. Hoy han marcado Djuka y Cristo.

"Es importante que haya una competencia entre ellos. Tanto Milo como Djuka han hecho buen partido. Campuzano y Cristo también están bien. Si generan competencia entre ellos eso significa que el equipo va a mejor".