Abelardo: "Hemos jugado mejor que contra el Andorra; me voy contento con el equipo"

El Pitu Abelardo hizo balance en rueda de prensa del empate (0-0 del Sporting frente al Burgos en El Molinón. En primer lugar, el técnico gijonés se mostró contento con el juego desplegado por los suyos a pesar de no poder conseguir la victoria. “Hemos hecho un buen partido. Creo que hemos jugado mejor que contra el Andorra. Hemos sido verticales aunque el Burgos estaba muy cerrado. Me voy contento con el equipo", dijo Abelardo.

Sobre la jugada polémica del partido, el penalti anulado por el VAR, dijo que “el árbitro piensa que no hay suficiente contacto como para pitar penalti. Lo que sí creo es que se ha perdido demasiado tiempo”. Además, reconoció el mal estado del césped, que sufre de "hongos" y también habló de la suplencia de Pedro Díaz. "Estoy viendo mejor a otros jugadores. Trato de poner a quien se lo merece. Eso no quiere decir que Pedro no pueda jugar en Ponferrada”, sentenció.