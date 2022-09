Abelardo: "Hemos jugado mal y hemos estado mal todos, el primero yo"

Abelardo Fernández compareció en sala de prensa después de la derrota del Sporting (0-2) frente al Racing de Santander en El Molinón. El entrenador gijonés hizo autocrítica después de la primera derrota de curso. “Hemos estado mal, lo ha visto todo el mundo. Si no estamos intensos nos puede ganar cualquiera. No hemos entrado bien al partido. Ya se notaba que arriba no estábamos finos”, reflexionó el Pitu.

El Sporting concedió más ocasiones de lo habitual, sobre todo en la segunda parte cuando más dominaba. “No me preocupa la debilidad defensiva de hoy. Teníamos que arriesgar y dejábamos espacios. No me preocupa de cara al futuro”. También hizo autocrítica sobre su función en la derrota: “tengo que asumir mi parte de culpa en la derrota quizá por no leer bien el partido”.

Comienza a generarse el debate sobre si el Sporting es más débil cuando le toca llevar la iniciativa de los partidos, pero Abelardo no piensa que sea un lastre. “No creo que sea un problema que llevemos la iniciativa. Si hubiésemos jugado como contra el Burgos hubiéramos ganado”, dijo.

Debutaron en El Molinón dos de los nuevos fichajes de este verano, ambos en la segunda mitad: Milo y Carrillo. “Era difícil para Milovanovic y Carrillo cambiar el partido. Hemos estado mal todos, el primero yo”.

Por último, preguntado por si la derrota apagaba ese "excepto de optimismo" en la afición, el técnico fue claro: "no hay euforia en el cuerpo técnico. El primer realista he sido yo. Lo he dicho en cada rueda de prensa: es muy difícil ganar en Segunda”, finalizó.