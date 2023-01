Abelardo: "Si fuera aficionado también estaría enfadado. Venir y ver la imagen que hemos dado me mosquea"

Sobre el partido

"Hemos entrado muy mal y el Racing ha aprovechado dos errores nuestros. Lo hemos intentado por todos los medios, pero no hemos tenido claridad. He intentado cambiar arriba, cambiar el centro del campo... El partido ha sido malo por nuestra parte, nada que objetar a la victoria del Racing".

¿Cómo explica la mala primera parte?

"No puedo explicarlo. Hemos estado muy mal. Como otras veces hemos estado bien, hoy hemos estado muy mal. Ha habido un rival que también ha jugado. Hemos entrado mal. Cuando no se producen cosas que habías hablado, lo normal es que salga mal".

¿Cómo ve su situación?

"El primer tiempo ha sido un desastre. Tuvimos córners, faltas, llegadas a línea de fondo y hemos sacado todas mal. Estoy tranquilo. Preparo los partidos al cien por cien. Me considero un grandísimo profesional y nada más. Trabajar lo más posible para mejorar. Habíamos vuelto bien tras Navidad y esta derrota ha sido un pequeño palo. A seguir, no queda otra".

Ausencia de victorias en Liga

"En muchos partidos hemos sido superiores y hemos merecido ganar. Pero hoy hemos estado mal, hemos salido empanados. Cuando entras mal en el partido, cualquier rival, y más el Racing con la dinámica que viene te supera. El segundo tiempo hemos sido superiores. Pero no hemos sabido atacar con cierta claridad".

Sobre los goles

"La categoría es muy igualada y cualquier detalle te perjudica o te beneficia. Me mosqueo más en el segundo gol. En un saque de banda mando apretar a determinado jugador, no lo hace y acaban la jugada y nos meten gol. El primero me pilla lejos y no lo vi, pero sí es un jugador que va 40 metros en conducción y le dejamos entrar en una defensa de cinco".

Si cree que podría ser destituido

"No es una pregunta para mí".

Si entiende el cabreo de la afición y si se ve con fuerzas

"El primer cabreado soy yo. Yo mataría al entrenador si estoy en la grada. Venir aquí y ver la imagen que hemos dado me mosquea. Si cogí el equipo el año pasado en una situación que estábamos cagados, como para no sentirme con fuerzas ahora. No depende de mí. Vengo a trabajar encantado, pero sé la situación. La imagen hoy ha sido muy mala, pero en anteriores partidos no hemos sido un desastre. Todo lo contrario".