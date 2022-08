Abelardo: "Fran Villalba no quiere estar en el Sporting; para mí no cuenta"

¿Cómo afronta el equipo el estreno ante el Mirandés?

"Las pretemporadas no gustan a los jugadores. Lo que nos gusta a todos es la competicion. Al equipo lo veo bien, creo que hemos hecho una buena pretemporada. No estamos al 100%, a estas alturas es imposible. Queremos plantear un buen partido y empezar con buen pie".

¿Qué Sporting quieres en Anduva? ¿Hubieras firmado llegar aquí con la plantilla así confeccionada?

"Me gustaría ver a un equipo sólido en defensa, con ganas de apretar arriba al rival. Queremos ser verticales y llegar con muchos jugadores al área. Es lo que queremos ver. Va a hacer mucho calor y las dimensiones del campo son las que son. El Mirandés va a venir con mucha ilusión, con gente joven. Los equipos de Joseba Etxeberría son así. En cuanto a los fichajes, creo que se ha hecho un gran trabajo con las incorporaciones. Necesitamos ese par de jugadores atrás y arriba pero estoy muy contento y con muchas ganas".

Renovación de Djuka y cómo están los jugadores de banda

"Todos sabemos la importancia de Djuka, es muy importante. Su renovación es una alegría para todos. Aitor no está, tiene esa molestia desde el partido contra el Cartagena en Alicante. Jordan puede tener minutos e incluso ser titular. Con Jony hay que tener paciencia. Hablamos de un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar casi ni amistosos. Contra el Avilés jugó 45 minutos y terminó bastante cansado. Hay que tener cuidado con él porque tiene peligro de lesionarse".

¿Gragera de central?

"Es una opcion. Y Jordi Pola también. Gragera, Cali, Insua y Jordi son los cuatro centrales que más he utilizado en pretemporada. José participó en dos partidos conmigo ahi contra Huesca y Fuenlabrada".

¿Los fichajes que faltan pueden marcar dónde estará el Sporting? ¿Te planteas un escenario en el que Fran Villalba se quede?

"Nos harían completar la plantilla. No sé si serán claves o no, la competición lo dirá. La Segunda es larga e igualada. El año pasado se viviieron momentos como el del Alcorcón contra el Eibar que marcan esta competición. Vamos a vivir una Segunda más competitiva. Hay equipos que se han reforzado muy bien, no solo los tres que bajan. ¿Fran Villalba? Fran Villalba no quiere estar en el Sporting. Me reuní con él el primer día y me dijo que no quería continuar aquí. Es una cuestión del club y suya. Quiero jugadores implicados en el proyecto y que quieren estar aqui. Lo respeto por su parte, pero para mí no cuenta si no quiere jugar aquí".

¿Dónde ves las principales áreas de mejora a nivel grupal e individual?

"Hay que mejorar en todo. Cuando digo que no estamos al 100% hay que mejorar. Estamos muy contentos con cómo está entrenando el grupo. La humildad de los jugadores, también los nuevos que están sumando en el vestuario. Creo que hay un buen grupo que es lo que queríamos. Las señas de identidad aun hay que mejorarlas mucho".

La última vez que estuviste en un proyecto que no estaba llamado a ascender, ascendisteis. ¿Por qué no creer que se puede ascender?

"En aquel momento nadie pensaba que ibamos a ascender. Circunstancias economicas y deportivas, no podíamos fichar. Aquel grupo era increíble. Creo que no tenemos equipo para ascender, es una realidad, pero la competición dictaminará donde estamos. Mi misión es que el equipo sea mejor y compitamos cada partido. A partir de ahí, veremos por lo que peleamos".

¿Te esperabas una plantilla así con la llegada de Orlegi? ¿Es una opción escorar a Pedro Díaz a una banda?

"Con la plantilla estoy encantado, muy contento. Son muy humildes, además de buenos jugadores. Jony o Cote conocen el club y me conocen a mí, los de fuera están aportando. El puesto de pivote es el mejor que tenemos en número y en forma de utilizar a la gente. Zarfino puede ser un segundo punta incluso. Lo de Pedro no me lo he planteado en banda pero es una opción. Me viene muy bien como entrenador preparar las cosas de una forma distinta teniendo en cuenta la versatilidad".

¿Puede haber más de dos fichajes?

"En el central necesitamos a alguien ahí y en cuanto al delantero necesitamos un tipo Djuka, un rematador. ¿Un tercer fichaje? No hemos hablado en ese aspecto. Queipo estoy muy contento con él. A ver si juega mañana pero está evolucionando muy bien. Lo ha hecho muy bien en la pretemporada y por eso está en la convocatoria".

Diego Sanchez en la convocatoria

"Estaba planificado hacer la mitad de pretemporada con Argüelles y la otra con Diego. He visto mejor a Diego estas semanas. Estos dos partidos me ha gustado y me ha transmitido esa confianza de poder llevarlo. Pol Valentín también está capacitado para jugar ahí".

¿Tienes decidido el portero?

"Tengo decidido el once. No te lo puedo decir (risas)".

Campuzano y Nacho Méndez.

Me han demostrado su profesionalidad. Son casos diferentes a Villalba. Son dos chicos excelentes pero he hablado con ellos y lo van a tener complicado. No quiero mentirles. Si por lo que sea no salen, serán uno más. Su comportamiento es de diez por no decir de once. Vienen convocados y pueden jugar en cualquier momento del partido".

¿Os planteáis la cesión de Gaspar Campos?

"Es una posibilidad la cesión. Vamos a ver qué sucede. Más que nada pensando en Gaspi. Lo he visto atascado, no está bien mentalmente. Tiene potencial pero no lo está mostrando. Creo que hay que hablar con el chico y si no lo ve claro pues seguirá. Si quiere seguir aquí, será uno más y a ganarse el puesto".

Laguardia, ¿es posible?

"Es mi segundo hijo deportivo. Es un ejemplo en todos los sentidos. No es fácil que Laguardia venga aquí. No te voy a decir que es imposible pero sí es muy difícil".