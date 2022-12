Abelardo: "No ficharía a ningún jugador del Oviedo; me quedo siempre con los míos"

¿Cómo ha sido la semana y cómo afrontáis el partido?

"Semana buena, hemos entrenado sensacional. Semana distinta. El partido no es como otro cualquiera, lo sé como sportinguista y socio del Sporting. Todos sabemos lo que significa, yo el primero. No es un partido más, eso está clarisimo. Creo que al equipo, no hace falta mentalizarlo. Son partidos preciosos que se viven de una forma más intensa por parte de los jugadores y, sobre todo, por parte de las aficiones. Con canas de ir allí y conseguir una victoria para los sportinguistas".

¿Qué Sporting quieres ver en el Tartiere?

"Quiero ver un Sporting atrevido, vertical, que genera ocasiones de gol, pero creo que mañana va a ser un partido distinto. Creo que habrá pocas ocasiones. Nos conocemos bastante. Se puede decidir en cualquier jugada de estrategia o cualquier despiste. Es como una final, hay miedo a perder. Espero un Sporting valiente y siendo protagonista".

Los derbis dejaron tocados a varios entrenadores: Baraja, Djukic o Gallego. ¿Un entrenador puede imprimir carácter a los jugadores?

"Por mucho que yo inculque a un jugador, el carácter se tiene o no se tiene. El equipo ha demostrado carácter y orgullo. ¿Mi futuro después del derbi? Me da igual, no me lo he planteado. Yo pagaría por jugar mañana. Quiero intentar ganar y que la gente disfrute con el Sporting".

Recuerdos como entrenador y como jugador. Como jugador marcaste en el '92.

"Me acuerdo de ese gol, pero perdimos. Tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano. Me gustaría que se volviesen a repetir ese ambiente de Primera, tanto en el Tartiere como en El Molinón. Recuerdo encuentros buenísimos, aún mantengo relación con jugadores de aquella época del Oviedo. Todos los recuerdos son muy buenos. Que los aficionados disfruten y que se viva una gran fiesta en el campo".

¿Condiciona el carácter de un jugador para meterlo en la alineación?

"Va a ser un partido de mucha disputa, de mucho juego. Va a haber mucha disputa. Voy a poner una alineación en ese sentido".

Debutaste con Cervera con España.

"Tenemos la anécdota de que ambos debutamos el mismo dia en el Tartiere con la Selección. Me he enfrentado a él varias veces. Es un muy buen entrenador, ha hecho cosas muy buenos como ese ascenso con el Cádiz o con el Tenerife. Las señas de identidad del Oviedo son suyas. Los últimos partidos en el Tartiere son de 1-0 y 0-0. Repliegan rapido, es difícil meterles mano. Va a ser un partido igualado que se va a definir por pequeños detalles".

¿A qué jugador ficharías del Oviedo?

"A ninguno. Me quedo con los míos, siempre".

Importancia de la estrategia.

"Esa jugada no me acuerdo que la hubiéramos ensayado. Fue un centro de Tomás, más merito suyo que me la puso en la cabeza que mérito mío. Le gané la partida a Viti, que era el portero. En el mundo del futbol es súper importante la estrategia. Creo que tenemos buenos centradores y buenos rematadores".

Juan Otero de delantero.

"Me gusta depende el partido. Tal vez le falte gol, pero es un futbolista incomodo depende del rival. Lo valoro mucho en esa posición que

Ambiente y acercamiento de directivas.

"Lo de la gente se nota. 'Mañana hay que ganar', es la frase que se dice. A mi me encanta. Como aficionado diria lo mismo. El acercamiento me parece perfecto. La rivalidad es sana y es logico la rivalidad entre Sporting. Si se pierde dar la enhorabuena al rival y ya está. Y que haya una relación muy buena entre los dos equipos".

La portería.

"No es la más difícil. Pondré al que mejor creo para mañana. Tengo la suerte de tener dos grandes porteros".

La plantilla del Oviedo.



"Me encantan varios jugadores del Oviedo. Tienen una plantilla muy compensada. Borja Sanchez me parece extraordinario, de Primera Division. No le ouedes dejar pensar. Borja Baston le tuve en el Alaves. Un goleador, trabajador… se mueve muy bien en el área. Sus pivotes también han sido muy buenos. Partido muy dificil y complicado para nosotros".

¿Cómo se tomará Christian Rivera el recibimiento que le dará el Tartiere?

"No lo sé porque Christian Rivera… es Christian Rivera. Nos está dando un gran rendimiento y es un gran chaval, me car muy bien. Si sale mañana, a defender la camiseta del Sporting".

Zarfino.

La pareja Christian-Zarfino ha hecho grandes partidos. Dependiendo del rival y de lo que queramos, cumple. Hasta de lateral derecho. Es todo corazón y orgullo.

Mensaje a la afición del Sporting desplazada a Oviedo.

"Mil gracias. Sé lo que supone ir al Tartiere y lo que tienen que esperar por los protocolos. Ojalá supiese el resultado, lo que sí sé es que el equipo lo va a dar todo".