Abelardo: "Estoy haciendo mejor trabajo que cuando ascendimos"

Convocatoria

"No solo no hemos recuperado, es que se nos ha caído Pol. Es lo que tenemos. Mañana saldremos con once y a intentar ganar al Leganés".

Lateral derecho.

"Lo lógico es hacer lo lógico, con esto te digo bastante. Un jugador que esté acostumbrado a jugar en esta posición".

Explicación a las lesiones.

"Es extraño lo de Pol y Pedro, que sean problemas de pubis. Estams teniendo muy mala suerte. No es explicable, no tiene nada que ver con que entrenemos de una forma u otra. Llevo varios años entrenando con morga de esta forma y apenas hemos tenido lesiones, por ejemplo en el Alavés. Es cuestión de mala suerte, creo. Hay que seguir".

Bruno, fuera de la convocatoria.

"No, todavía no. No ha entrenado con ningún equipo desde hace muchos meses. Bruno ha participado poco con nosotros. Hay que ir poco a poco con él. No queremos arriesgar a una lesión muscular. Hay que medir las cosas con él".

La portería. ¿Alguna pista de quién va a jugar?

"Me guardo la pista".

Cómo están Pedro y Gragera.

"Creo que Pedro estará para la próxima semana. Ayer y hoy ha entrenado con el grupo. Jose hay que esperar algo más. Pedro, si todo va normal, para Huesca podrá estar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El rival: Leganés.

"Llevan una racha increíble. Imanol es un grandísimo entrenador. Ya me he enfrentado a él con la Real Sociedad B, ahora estaba como ayudante de Emery. El equipo está muy bien. Han mejorado en estos partidos, no tanto en el juego, porque antes no habían tenido suerte en el marcador. Tienen un jugador diferencial que es Arnaiz. Llevan cuatro partidos sin perder y nosotros cuatro sin ganar, a ver si cambia la racha. Va a ser un partido".

Qué puede aportar al equipo Bruno González.

"Es un jugador con una experiencia dilatada. Es un futbolista con mucha experiencia. Pueden aportar competencia a Cali y a Pablo. Es un jugador que nos da tranquilidad para jugar. El tercer central puede jugar bastantes partidos".

¿Cómo están Zarfino y Rivera que lo están jugando todo?

"'Están', con eso te digo bastante. Están haciendo un esfuerzo tremendo los dos. Zarfino está haciendo un esfuerzo increíble, con unas molestias que no voy a decir. De los cinco pivotes tenemos a tres lesionados. Nacho Martín también está con el pubis. Varane, por circunstancia de club, no se puede inscribir".

Jose Arnaiz.

"Es un jugador muy importante para ellos en ataque. Vamos a ver cómo parte, si desde el centro o desde banda. Tiene salida por ambas piernas, tiene gol… es uno de los más completos".

Terminas contrato en junio. ¿Te preocupa tu renovación?

"No me preocupa absolutamente nada. Solo me centro en el partido de mañana".

El Mundial de Qatar.

"Lo que pueda. Intentaré ver los partidos cuando no esté trabajando. Soy muy forofo de España, me gusta mucho. Hemos hecho una porra y la hemos puesto campeona del mundo. Luis Enrique es entrenador top, el mejor o de los mejores del mundo. Con jugadores no tan importantes como Francia o Brasil, somos un gran equipo. Creo que vamos a hacer un buen papel".

Bendito problema con los delanteros: todos están marcando.

"Me preocupa más el equipo a nivel defensivo. Estoy contento con los delanteros, me da igual quién juegue. Mañana apostaré por dos delanteros y se verá quién jugará. Llevamos 19 o 20 goles, está muy bien".

¿Te parece injusto que se hable de tu futuro?

"Esto es el fútbol. Me da igual. Creo que estoy haciendo un muy buen trabajo, de verdad ¿eh?. Mucho mejor que cuando ascendimos. Por las circunstancias que estamos viviendo, cosas que desconocéis… Si mañana debuta Trabanco debutarán hasta cuatro jugadores del filial: Queipo, Diego , Nacho y Trabanco. Esto es un proyecto de cantera increíble. Quiero que el Sporting vaya lo mejor posible, pero me siento muy orgulloso de mi trabajo y de mi cuerpo técnico. También de mis jugadores porque algunos de ellos están haciendo un trabajo increíble. Nos gustaría estar más arriba, sí, pero también podríamos estar más abajo. Entiendo que se pueda cuestionar mi trabajo o que aparezcan otras alternativas, aunque no he leído nada. Lo veo lógico en el mundo del fútbol".

El regreso de Aitor García.

"Es un alivio recuperarlo. Queríamos que en Copa jugara 45 minutos y terminó jugando 75 con la prórroga. Aitor cada vez está mejor. Puede jugar en cualquier posición de arriba. Nos aporta verticalidad y también gol. Es un refuerzo importante para nosotros. Creo que todavía no está para participar los 90 minutos, hay que ir con cuidado con él".

La suplencia de Djuka.

Esa pregunta de cómo lo lleva se la tienes que hacer a él (risas). Yo intento lo mejor para el equipo y ser justo con mis decisiones. Cuando le pongo y cuando no le pongo. ¿Le gustaria jugar mas? Seguro, pero si tiene ese orgullo, que creo que lo tiene por su personalidad, me tendrá que demostrar que le pueda dar la vuelta a la tortilla y demostrarme que otra vez puedo confiar en él y que va a jugar siempre".

Si hablamos de "proyecto", ¿no sería lógico que el club tuviera claro quién va a ser el entrenador la próxima temporada?

"Creo que no. A los entrenadores nos van a mantener los resultados. Digo que estamos haciendo mejor trabajo que cuando ascendimos y pensaréis que soy un 'personaje' por venderos esto, pero los profesionales valoramos nuestro trabajo más allá de los resultados. Dependemos de los resultados".

La reforma de Mareo.

"Magnífico, fenomenal. Es una pasada y va a convertir a Mareo en una de las mejores instalaciones de España".

El nivel de Cristo González.

"Veo que está metiendo goles. Hablo mucho con Cristo y me cae fenomenal. Todo lo que aparenta fisicamente, es lo contrario personalmente. Se cuida a tope, va fenomenal. En cuanto a sus preventivos, sus entrenamientos... Tiene que mejorar en su juego bastante y lo está tratando de mejorar: mostrarse más colectivo, ser menos individualista, aunque es su juego desde hace muchos años. Le intento cambiar poco a poco. Está pisando el area y aportando muchos goles. Ojalá siga así".

¿Te has planteado hacerte 'streamer'?

Nunca me lo plantee (risas). Conociendo a Luis no me extraña. Igual me hago streamer cuando termina mi carrera como entrenador para 'rajar' del Sporting. Todavía no, pero voy a hablar con él y a ver cómo vive la experiencia. Es un paso importante, creo que es el primer entrenador que lo va a hacer. Ahora que... ¡me cago en diez! Va a tener que 'currar' mucho con las preguntas de los aficionados. Igual me meto yo a meterle en algún marrón… pero me parece una idea fantástica".