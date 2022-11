Abelardo: "Estoy enfadado con Jony; hemos apostado por él y aún no nos ha dado nada"

Abelardo compareció en sala de prensa después del choque del empate del Sporting (2-2) frente al Albacete.

Méritos para ganar.

“El Sporting ha merecido ganar el partido con creces. Hemos tenido casta y coraje para ganar”.

“He disfrutado con el equipo como un enano. He visto un Sporting que me encanta”.

“Ahora sacarán las estadísticas y dirán que no ganamos al Alavés, Levante o Albacete, pero me marcho muy orgulloso de mi equipo”.

“Ha salido Milo, Jordan… y han demostrado que están con el entrenador y con el club. Que lo dan todo por esta camiseta. Como sportinguista me siento orgulloso”.

“Eibar, Alavés, Levante y Albacete han sido los mejores partidos de la temporada. Hemos merecido más de cinco puntos en estos partidos”.

“Estoy bastante enfadado con Jony. Soy bastante explícito. Depende de él. He apostado por él y el club también. Tiene que ponerse bien”.

“El objetivo del Sporting no es subir, hay plantillas mejores. No me marea en absoluto la clasificación”.