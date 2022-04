Abelardo: "Estoy convencido de que el Sporting le va a ganar al Oviedo"

El 'Pitu' Abelardo se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para inaugurar la semana del derbi asturiano. El que fuera técnico rojiblanco, ahora comentarista en Movistar+ de los partidos del Fútbol Club Barcelona, ha analizado los puntos más importantes del Sporting-Oviedo del sábado 16 de abril en El Molinón.

¿Cómo estás?

"Contento en Movistar, comentando los partidos del Barça. Sin la presión de entrenar, encontrándome muy a gusto. Feliz".

¿Cómo ves el derbi?

"Da igual cómo lleguen los equipos. Es cierto que el Oviedo está mejor, que está en promoción. Que el Sporting no lleva la dinámica que todos los sportinguistas quisiéramos... pero en un derbi se iguala todo. Da igual la dinámica o dónde estés clasificado. Además, el partido se juega en El Molinón. La gente va a apoyar al equipo y son partidos en los que no hace falta motivarte. Creo que el Sporting va a hacer un grandísimo papel y va a ganar al Oviedo".

Esa teoría se refuerza viendo la tendencia de los últimos años: el Oviedo llegaba peor pero ganaba los derbis

"Sí, pero son partidos muy igualados. No he visto al Oviedo superior al Sporting, le he visto más efectivo. Se deciden por detalles esos partidos. La gente en El Molinón va a estar enchufada, saben que es un partido para 'salvar' entre comillas la temporada. Los jugadores saben que van a tener el apoyo de la afición y van a salir muy motivados. Convencido de que lo van a hacer muy bien".

Dices que ganará el Sporting. ¿A qué te agarras?

"Me agarro a que el Sporting ha hecho buenos partidos contra equipos que están arriba. Cartagena, Almería, Valladolid, Tenerife a pesar de perder... el Sporting contra los de arriba juega mejor. El Oviedo no es tan abierto como Almería o Valladolid. Es defensivamente sobrio. Pero el Sporting tiene argumentos para hacerle daño al Oviedo".

¿Le venía mejor Gallego al juego de Ziganda de lo que le viene Martí?

"No sabría decirte. Este tipo de partidos se deciden por mínimos detalles. Sí es verdad que el juego de Martí es más vertical y más directo que el de Gallego. El Oviedo vive de ese robo de balón y de transiciones contra defensas descolocadas o abiertas. Pero los dos equipos se conocen mucho. En Segunda no es como en Primera; los de arriba pinchan contra los de abajo y todo se iguala".

¿Qué jugadores crees que marcarán la diferencia?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En los dos, los delanteros son los más destacados. Djuka en el Sporting y Borja Bastón en el Oviedo. A Borja le entrené en el Alavés. Son los jugadores que llevan el peso ofensivo del equipo. Están consiguiendo buenas marcas goleadores y creo que pueden decidir el derbi".

¿Te sorprende la temporada de Borja Bastón en Oviedo?

"No me sorprende para nada. Lleva el gol en la sangre. Conmigo creo que hizo ocho goles en Primera. En Zaragoza marcó 23 goles, también en el Eibar... No tiene quizá la capacidad de regatear, pero se mueve muy bien en el área y define muy bien. El Oviedo ha acertado mucho en su contratación".

¿A quién te llevarías del Oviedo al Sporting?

"Borja Sánchez me gusta mucho. Es muy bueno y tiene mucha calidad, además puede jugar en varias posiciones. Dicho esto, me quedo con lo del Sporting".

VAMOS no ha elegido el derbi como partido de la jornada. ¿Está perdiendo fuelle el derbi asturiano fuera de Asturias?

"Pues no sabía ese detalle. Yo creo que no lo está perdiendo. Para mí como sportinguista no pierde fuelle, todo lo contrario. Yo tengo unas ganas enormes de que el Sporting pueda ganarle al Real Oviedo, respetando siempre al Oviedo, claro. Creo que el derbi asturiano lo conoce mucha gente. Aquí en Movistar muchos conocen el derbi asturiano. Y si no, se lo intento recordar yo. Se vive de una forma intensa".

¿Ves al Sporting salvado?

"Sí, creo que sí. Tendría que perder todos los partidos para no salvarse. Saca diez puntos a los de abajo. Además, creo que el Sporting ganará partidos de aquí al final. Lo importante es que esto sirva de experiencia. Ver todos los errores que se han cometido y hacer una plantilla que vuelva a generar ilusión y que ponga al Sporting donde debe de estar".

El Sporting necesita reflexionar, ¿no?

"Sin duda. Aún cuando salen las cosas bien, tienes que ser franco y saber dónde tienes que mejorar. Cuando lo haces mal, más todavía. Para mí se tiene que mejorar en muchas cosas porque no se han hecho bien. Me imagino que tanto Javier Fernández como Javi Rico han visto las cosas que no han salido bien y de cara al año que viene seguro que se hará un equipo que genere ilusión".

Si te llamaran, ¿volverías?

"No puedo valorar porque, lo primero, no es el caso. Segundo, porque Martí es un entrenador que merece todo mi respeto. Ha cogido a un equipo que no era fácil cogerlo y está haciéndolo bien. No puedo hablar de una cosa que no ha sucedido".

¿Te gustaría el puesto de director deportivo?

"No puedo valorar el futuro. Es como si me preguntas si ficho por el Eibar, por decirte uno al azar. Estoy en televisión, tengo contrato y estoy a gusto. Valorar cosas que no se han planteado, no puedo opinar".

¿Irás al estadio o verás el partido por la televisión?

"Me va a pillar fuera. No podré ir a El Molinón así que lo veré por la tele".