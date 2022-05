Abelardo: "Estamos dos puntos por encima de la Real B y seguimos dependiendo de nosotros"

Al término del encuentro, tras el empate en el Alcoraz, Abelardo, técnico del Sporting, reconoció que "hemos hecho cosas bien y cosas no tan bien. No hemos interpretado bien el ataque, pero hemos mejorado en la segunda parte". El entrenador aseguró que "sabemos de la victoria de la Real B, pero estamos dos puntos por encima. Seguimos dependiendo de nosotros, sabíamos que no iba a ser fácil".

En líneas generales, el Pitu asegura que "las cosas no han ido bien, que no se han hecho cosas bien. Lo positivo es que los chavales se han vaciado", pero explica que una de las cosas que no le ha gustado del encuentro. "No podemos encajar a balón parado", admite. Sobre el apoyo de la grada, asegura que "sé que la gente va a estar ahí, que el aficionado va a estar ahí. Ahora me preocupa el siguiente partido, tenemos ocho días para prepararlo".

Respecto al cambio de posición de Pedro Díaz, Abelardo expone que "queríamos buscar equilibrio y buscar también para sacar al lateral y tener espacios a la espalda". Con el descenso más cerca, el técnico apunta que "no es fácil jugar en esta situación, pero el fútbol es así. Cuando las cosas no van tan bien, hay que seguir compitiendo".

Sobre la portería, Abelardo apunta que "en algún momento puede jugar Diego, pero he optado por Pichu. Tengo dos grandísimos porteros" y sobre su situación personal, admite que "estoy como una moto, si cogí este reto es que estoy bien. Soy el capitán del barco y tengo que llevar la dirección. Tenemos que estar a tope".