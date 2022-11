Abelardo: "El empate es justo y lo doy por bueno"

Declaraciones de Abelardo tras el empate ante el Huesca (0-0):

“Ha sido un partido entre dos equipos que no hemos dejado jugar al rival. El empate es justo”.

“¿Lo positivo? Portería a cero. No significa que Mariño lo estuviera haciendo mal, pero es importante”.

“Hemos tenido un virus estomacal que nos ha afectado. Pedro iba a ser titular y por el virus no ha podido. No estamos teniendo suerte con esas cosas tampoco”.

“Estoy muy orgulloso del equipo y de la unión que hay en el vestuario”.

“Doy el empate por bueno porque hemos jugado en casa de un rival que es muy difícil meterle mano. El Huesca está muy bien trabajado por Ziganda”.

“Se han impuesto las defensas a los ataques. A nivel defensivo hemos estado los dos equipos muy bien. Me esperaba este partido”.

“El puesto de portero es como los demás. Quería probar a Cuéllar. He hablado con los porteros y se lo he dicho. Si veo que en el futuro no estoy contento con Pichu, no tendré problema de volver a poner a Mariño”.

“Gragera se ha tenido que ir a casa esta semana, creo que el foco del virus ha podido estar ahí. Se ha venido incubando durante la semana”.

“Creemos que Gragera y Jony se podrán incorporar esta semana con el equipo”.

“Ha sido una sorpresa agradable ver a Alejandro (Irarragorri) aquí. Es talismán cuando viene. Si tenemos que ir nosotros a México para que esté no hay problema”.