Abelardo: "Cuando las cosas no se han hecho bien, hay que dar un giro importante"

El Pitu Abelardo ha comparecido en la última rueda de prensa de la temporada, antes del partido del domingo (20:00 horas) frente a la Union Deportiva Las Palmas.

Última jornada sin nada en juego para el Sporting

"Es un alivio no jugarnos nada a nivel de permanencia. Con ganas de conseguir una victoria y despedir bien la temporada. El jugador se pude relajar. El objetivo no era para celebrar. Ha sido un alivio saber que el año que viene estaremos en Segunda, eso sí. El jugador se puede relajar pero para eso estoy yo, para eso está el entrenador. El partido es precioso para el jugador".

¿Oportunidades para los jugadores con menos minutos?

"Sí, puede ser una oportunidad. Es justo dar oportunidades a jugadores que no han participado y que están entrenando bien, que merecen tener su oportunidad".

Descontento de la afición del Sporting y convocatoria de protestas

"Nos llega, evidentemente. No lo hemos hablado pero lo veo como una cosa lógica. La gente puede expresar su opinión y lo veo como algo normal. En esta sociedad vivimos en democracia y cada uno puede expresarse como quiere. La afición del Sproting, cuando ha estado a favor hace lo que hizo contra el Girona. No vivía ese ambiente en El Molinón desde hacía años. ¿Ahora se quieren expresar de otra forma? Es totalmente lícito, ya está".

Las decisiones que tenéis que tomar de cara al futuro, ¿pueden ser dolorosas o drásticas?

"Cualquier decisión que tomes, de la no continuidad de un jugador, puede ser doloroso o drástico. Aún no he hablado con Javi Rico en ese sentido. Queda un partido y hay que prepararlo bien. En mi cabeza tengo pensamientos y decisiones que debo de tomar, me pagan por ello, pero en estos aspectos hay que tomar decisiones, ser sincero y tomar decisiones. Esas decisiones que tomo junto a Javi Rico son en beneficio del club".

¿Habéis hablado ya con jugadores sobre si van a seguir o no?

"Por mi parte no y por la dirección deportiva tampoco se ha hablado con jugadores. Hasta que no acabe la competición, no se puede. Todos sabemos que hay que dar un giro, hay que cambiar las cosas, pero esto lleva su tiempo. Hemos llegado a una situación que nadie queríamos. Ojalá que el Sporting sea candidato al ascenso pronto, es lo que todos queremos, pero no es inmediato. Hay que cambiar cosas en la primera plantilla, claro. Hay que pegar un giro en cuanto al trabajo de cantera, el modelo de juego... todo eso hay que cambiarlo. Todos estamos concienciados de que es así, las cosas son así. El primer equipo ha quedado el 17º, el segundo equipo no ha ascendido, el juvenil ha sido 6º... hay que hacer autocrítica e intentar cambiar las cosas".

¿Hace falta un gran cambio en la primera plantilla?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Creo que esas decisiones, las tengo en mi cabeza y tengo que hablar con Javi (Rico) pero tiene que haber un cambio importante. Cuando las cosas no se han hecho bien, tiene que haber un cambio. No sabría decir número de jugadores pero sí queremos que vengan nuevos jugadores".

Más cambios en el club

"Eduardo Domínguez no va a continuar en la preparación física. He estado tres semanas con él increíbles a nivel profesional, de cercanía y de amistad. Va a venir Morga, que he estado dos años con él en el Alavés. Es de mi equipo, de mi confianza, he trabajado con él. Ahí va a cambiar. La secretaría técnica, es una pregunta más para Javi Rico. No sé si querrá hcer cambios ahí".

¿Habéis comentado que Las Palmas y el Oviedo se juegan en playoff?

"Se ha comentado algo, no te voy a decir que no. Las Palmas es un rival que pelea con el Oviedo. Nosotros vamos a ganar el partido. El Oviedo se meterá en promoción o no por su temporada, no por el Sporting-Las Palmas".

¿Habéis hablado de futuro con Javi Rico?

"No hemos hablado nada. Javi me ha querido transmitir algo pero nos queda un partido. Nos queda un partido y tenemos tiempo a partir de la próxima semana. Por parte del club, no sé cómo están las cosas, cómo están los números, cuánto hay para fichar...".

¿Cuántas cosas hay que cambiar en Mareo?

"Soy entrenador, puedo estar dos meses o tres años. Te hablo como sportinguista y creo que hay que pegarle un giro. Un giro al modelo de juego, al trabajo de cantera porque no salen tantos jugadores como antes y creo que el fútbol tiende más a lo físico. Tenemos que buscar jugadores más físicos y es una opinión más, como hay otra opiniones dentro de la estructura en el club. El Sporting no puede jugar como el Betis porque el Betis son andaluces y nosotros somos de Gijón, del norte. Nuestro juego ha sido siempre más vertical, como el del Athletic de Bilbao, Osasuna... el que nos ha dado resultados. Para ese modelo de juego hay que cambiar y tener jugadores que puedan encajar. Hay que competir los partidos de otra forma. En alevines o infantiles serán partidos fáciles, pero tienen que competir de otra forma. Hacer entrenos analíticos y no tanto entrenos globales. Todo lo que genere un modelo de juego más adecuado a nuestro club".

¿Cómo crees que reaccionará la gente si vais ganando a Las Palmas? ¿Te quedarías con Manu García?

"No puedo controlar lo que haga la gente en el estadio en función de lo que pase con el Oviedo. Lo lógico es que el aficionado del Sporting no quiera que el Oviedo entre en playoff. No hemos hablado de jugadores, tampoco de Manu García. Manu es buen jugador y todos los jugadores encajan en el Sporting. Quizá quiera quedarse o quizá no, hay variables. Quizá el club tenga que vender. Hasta la próxima semana no te puedo comentar más de esto".