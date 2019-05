Abelardo: "Cometí una equivocación en el Sporting"

En un mundo convulso, el de los entrenadores, Abelardo Fernández ha tenido este lunes la despedida soñada. Agradecimientos de los dirigentes, halagos de los periodistas. El técnico asturiano ha dicho adiós al banquillo del Deportivo Alavés tras impulsar al equipo durante el último año y medio.

El 'Pitu' ha explicado el motivo principal de su decisión. "Yo me conozco, y como me conozco tanto para lo bueno como para lo malo, sabía que el año que viene no iba a estar al 100%. Y si no estoy al 100%, malo. Me pasó una vez en el Sporting, cometí una equivocación, y de los errores se aprende". Abelardo aún tiene presente su último año en el banquillo rojiblanco, cuando fue destituido con el equipo enfilando hacia la Segunda División.