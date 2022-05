Abelardo: "Es un alivio, pero no es para celebrar"

Permanencia para el Sporting tras el empate en Fuenlabrada. El técnico, Abelardo Fernández, analiza el encuentro de los suyos. "Hemos sido un equipo blanco y con muchas imprecisiones. No entramos bien en el partido", asegura.

Para el entrenador, la grada jugó un papel determinante desde su llegada. "Solamente tengo palabras de agradecimiento y de amor hacia la afición. Darles las gracias y que puedan disfrutar. No es para celebrar que el Sporting consiga la permanencia, pero sí para disfrutar de este alivio", asegura. El técnico se centrará "ahora a disfrutar del partido de Las Palmas ante nuestra afición. A acabar con una victoria para que la gente se sienta contenta. Pero ahora estamos más relajados".

Además, Abelardo también se refirió a la lesión de Berrocal y a la decisión de situar a Gragera como defensor. "La lesión de Berrocal es un infortunio. Decidimos pasar a José Gragera atrás, por meter un poco más de experiencia. Si hubiese sido el partido del domingo, habría jugado Jordi Pola. Gragera estuvo bien en esa posición", asegura.

El entrenador realiza un análisis de situación. "Tenemos que aprender de los errores, de lo que todos hemos hecho mal. No tenemos entidad para permanecer en Segunda División. Tenemos que trabajar para que este equipo pelee por otros objetivos, que no pase este sufrimiento. Tenemos la culpa todos; entrenadores, junta directiva, jugadores. Les hemos dicho a los jugadores que esto no puede volver a pasar", apunta. El preparador se pregunta que "qué tenemos que mejorar para que el Sporting no vuelva a pelear por no bajar. Muchas cosas. La forma de jugar del equipo, organización en cuanto al club… yo acabo de llegar. Quiero tener información de todos los sitios. Soy una persona más que trabaja para el club".

Abelardo reconoce que "el día a día me influye y ves otras cosas. No puedo tomar decisiones ni juzgar a un jugador por estas tres semanas y por estos tres partidos. Aportar todos nuestro granito de arena y decidir" y por último agradece los halagos de la afición rojiblanca. "Me han aplaudido y un cariño inmenso. Muy agradecido, que la gente te quiera, es lo máximo. He venido a solucionar este problema. Es un alivio, pero no es para celebrar. Había un problema importante; ahora, relajarnos. Con todas las ganas a por el partido de Las Palmas", concluye.