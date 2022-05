Abelardo: "La victoria contra el Girona fue una liberación; ahora tenemos un match-ball"

Abelardo ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque del sábado (20:00 horas) en el Fernando Torres frente al Fuenlabrada. El Sporting, con la posibilidad de lograr la permanencia si gana.

¿Esto sí es una 'final' por la permanencia?

"Final fue ya en Huesca, contra el Girona en El Molinón y ahora tenemos un match-ball. Si ganamos, certificamos la permanencia. Queremos sacar los tres puntos y darnos una alegría. Es un partido más difícil que el del domingo pasado. No se juegan nada, jugamos fuera de casa, hará mucho calor, con altas temperaturas. Hay que sobreponerse a todo eso y conseguir una victoria que nos dé el objetivo".

¿Cómo os habéis preparado para el calor que va a hacer en Madrid?

"La hemos preparado como si fuese una semana normal. También hemos intentado hacer pausas, hemos insistido en que se hidraten bien, en que descansen bien... El sábado va a haber mucho calor y eso requiere más concentración si cabe que la que tuvimos el domingo. Estaremos más cansados que el domingo. Exigirá más alerta. Hay que mentalizarse, es lo que hay. Como si nos cae un aguacero, hay que sufrir".

¿Cómo ves a los futbolistas?

"La victoria del domingo fue una liberación para todos, para mí también como entrenador. No hay momento para la relajación. Queremos ganar el partido para que nos dé igual lo que hagan Amorebieta y Real Sociedad B. Sabemos que dependemos de nosotros. Hemos ganado al Girona pero no se ha hecho nada. Hay que ser cautelosos y ganar el sábado".

¿Cuánto peligro tiene que el Fuenlabrada no se juegue nada?

"Lo vimos con el Zaragoza en Oviedo. El Oviedo está jugando el playoff y el Zaragoza no se juega nada. El Zaragoza le metió tres al Oviedo. Cuando el futbolista no siente la presión, se suelta más. Es un equipo ofensivo y dejan gente descolgada arriba, hay que tener cuidado. Hay jugadores que ganan partido, en esta categoría te gane cualquiera. Si no salimos al 100% el Fuenlabrada nos va a ganar seguro. Hay que estar con los cinco sentidos a tope".

¿Cómo ves la próxima temporada si se consigue la permanencia?

"Primero vamos al sábado, a ver si lo conseguimos. Todos queremos ver a un Sporting mejor que el de este año en todo. Primero vamos a solucionar esto, que es para lo que me han contratado. A partir de ahí, ya se pensará cómo hacer las cosas".

¿Te esperas un guion de partido en Fuenlabrada donde el Sporting tenga más la pelota que contra el Girona?

"Va a ser un partido extraño y difícil. Sí que es cierto que es mejor tener la pelota que no tenerla. Vamos a ver cómo se afronta. Ante una situación de tanto calor, es mejor tener la pelota que no tenerla".

¿Motivación extra de Sandoval para ganarle al Sporting?

"Yo estaría motivado pero porque quiero ganar, no por el Sporting. Es muy lícito que Sandoval quiera apretar el máximo a los jugadores del Fuenlabrada para que nos intente ganar".

¿Estás contento con los jugadores a nivel actitud?

"Yo estoy encantado también con el grupo. Estas dos o tres semanas que llevo, están muy implicados. En ese aspecto, ha sido para mí todo positivo. Los jugadores con los ojos bien abiertos, y no es fácil. El comportamiento de los futbolistas está siendo de diez. Ojalá lo refrendemos con una victoria".

¿Cómo está Jony?

"Jony no ha pasado buena noche. Va a venir de viaje. Es importante que estemos todos y, según como esté mañana, decidimos".

¿Te gustaría que Jony siguiese la próxima temporada?

"No me gusta hablar mucho del futuro porque hay que solucionar esto. Jony representa el sportinguismo y me encantaría que siguiese. Jony va a hacer todo lo posible por estar aquí. Con eso me vale y veremos a ver lo que sucede".

¿Cómo es la sintonía con Javi Rico y Fran Rico?

"Bien, muy buena. Hay muy buen ambiente de trabajo. No hablamos nada de futuro porque no estamos para hablar de futuro. Ellos tendrán su trabajo hecho, pero hay que solucionar lo que tenemos que solucionar. A partir de ahí, ojalá podamos hablar del equipo en Segunda y finiquitar esto".