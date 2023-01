Abel Serdio, en la lista final de los 'Hispanos' para el Mundial de Polonia y Suecia

Los 'Hispanos' volverán a tener nota asturiana en el próximo Campeonato del Mundo de Polonia y Suecia. Abel Serdio, natural de Avilés, forma parte de la lista final de Jordi Ribera para el Mundial. Abel ha estado concentrado con la selección en Benidorm en los últimos días y este lunes está incluido en esa convocatoria definitiva. Este martes el combinado nacional viajará hacia Polonia y el jueves disputará su primer partido.

Abel Serdio disputará su primer Mundial. Jordi Ribera ha seleccionado al pivote asturiano, que juega en el Orlen Wisla Plock, de la liga polaca, por lo que ejercerá también de anfitrión dentro de la citación nacional. Este lunes, la selección nacional ha estado en la sede del Comité Olímpico Español, donde ha recibido el último empujón de las autoridades para la gran cita. Alejandro Blanco, presidente del COE, José María Franco, secretario de Estado para el Deporte y Paco Blázquez, presidente de la Federación han acompañado a Abel y al resto de jugadores y miembros del cuerpo técnico en el último acto antes de partir hacia Cracovia.

En la capital polaca, España jugará la 'Preliminary Round'. Este jueves a las 20:30 los 'Hispanos' debutan ante Montenegro. A la misma hora, el sábado España se medirá a Chile y el lunes 16 a Irán.

El técnico español ha decidido mantener a todos los jugadores que se han concentrado en Benidorm durante esta primera semana del año, en la que, además de completar varias sesiones de entrenamiento, han ganado los tres partidos amistosos ante Rumanía, Baréin y Argentina.

El jugador asturiano explicaba en Deportes COPE Asturias la semana pasada lo que suponía para él poder ir a esta gran cita: "Es la ilusión de todo el mundo, representar a su país en un Mundial. Estás todo el año viviendo fuera y trabajando por un objetivo así: estar entre los mejores jugadores del mundo. Cuando llega el momento, ves que es una consecuencia de los esfuerzos que has tenido que hacer. Lo bonito para mí sería jugar en España, en casa, pero si no estás en el Barcelona en España el nivel baja. No tienes equipos top para jugar la Champions, aunque el nivel medio es muy bueno".