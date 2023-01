Abel Serdio, a las puertas de su primer Mundial: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

El avilesino Abel Serdio, jugador del Wisla Plock polaco, está a las puertas de jugar su primer Mundial con la Selección Española de balonmano. En estos momentos se encuentra en Altea, con Los Hispanos, preparando la cita mundialista con el resto de seleccionados por Jordi Ribera. Desde la concentración, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para charlar acerca de sus sensaciones antes de cumplir uno de sus grandes sueños como profesional.

¿Cómo te encuentras ahora mismo?

"No estoy nervioso porque quedan unos cuantos días para empezar, pero es un sueño. Nunca pensé que podía llegar a esto desde que empecé en el balonmano, y parece que puede llegar".

¿Cuándo se hace oficial la lista?

"Después de esta concentración. Vamos 18, que son los que estamos en esta concentración, pero siempre puede haber un cambio de última hora".

¿Qué te dice el corazón?

"El corazón me dice que voy, es mi ilusión. Es una de las razones por las que dejé España y me fui a Polonia, en una buena competición para tener una oportunidad así".

Estás ante uno de los motivos que empujan a un deportista a trabajar cada día.

"Es la ilusión de todo el mundo, representar a su país en un Mundial, Europeo o Juegos Olímpicos. Estás todo el año viviendo fuera y trabajando por un objetivo así: estar entre los mejores jugadores del mundo".

Tuviste que emigrar a Polonia para encontrar tu mejor versión. ¿Cómo has vivido ese proceso en tu carrera?

"Cuando llega el momento, ves que es una consecuencia de los esfuerzos que has tenido que hacer. Lo bonito para mí sería jugar en España, en casa, pero si no estás en el Barcelona en España el nivel baja. No tienes equipos top para jugar la Champions, aunque el nivel medio es muy bueno. No tuvo los minutos que yo quería en Barcelona y por eso me fui a Polonia. Tengo total confianza del entrenador, juego los minutos importantes y por eso, creo, Jordi se está fijando en mí".

¿Estás en el mejor momento de tu carrera?

"Creo que sí, la verdad. Venimos de ganar un título en Polonia. ganamos la Copa de Polonia después de 13 que no la ganaba el Wisla. Este año le hemos ganado al Kielce, que es nuestro gran rival por la liga y vamos primeros. Además, estoy a las puertas de un Mundial. Se puede decir que estoy en mi mejor momento".

El Mundial se va a celebrar en Polonia. Harás de anfitrión...

"Tenemos la sede en Cracovia. Yo vivo más al norte, aunque conozco Cracovia y es una ciudad muy bonita. En Polonia se vuelcan mucho con el balonmano. En nuestro último partido hubo más de 5.000 espectadores contra el Kielce. Fue un momento muy bonito".

¿Qué opciones tiene España en este Mundial?

"A las selecciones no les gusta enfrentarse a nosotros. España siempre va de tapada pero siempre rasca algo. Para la prensa somos los 'tapados' pero en la cancha no somos el equipo más cómodo contra el que nos puedes jugar".