El Real Oviedo ha vuelto este lunes a los entrenamientos en El Requexón, después de la victoria del domingo ante el Eldense. Los azules no tienen descanso, ya que el miércoles hay partido en el Tartiere ante el Huesca. Abel Bretones fue uno de los protagonistas del partido, anotó el primer gol y hoy ha pasado por sala de prensa en la ciudad deportiva carbayona.

Sobre la importancia de la victoria

"Era una victoria que veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Es un alivio para el vestuario. En el partido anterior ya se vio un poco lo que quería el míster y ante el Eldense también. Estamos muy contentos de seguir mejorando"

"Esta plantilla no merecía lo que estaba pasando. Tiene nivel para hacer el juego de Elda y de poder ir a más".

Sobre el gol

"Cuando recibí el balón y controlé hacia adelante ya decidí que tenía que acabarla. No esperaba acabarla tan bien".

"La semana pasada el míster me dijo que tenía que hacer más goles y más asistencias. Trato de tirar hacia arriba y ayer metí gol. Quiere que tire más para arriba y dé asistencias y goles. Me lo dijo y se me metió en la cabeza y cayó el gol".

La adaptación a Carrión

"Tratamos de adaptarnos lo mejor posible y lo más rápido posible a las cosas que pide el míster. Son cosas nuevas, pero somos muy buena plantilla".

Asumir riesgos con el balón

"El fútbol es así. El que no arriesga no gana. Hay que tomar decisiones arriesgadas, pero nos puede venir bien. Tanto en casa como fuera. El otro día en casa tuvimos la mala suerte de la pérdida y el golazo".

Sobre el partido contra el Huesca

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El Huesca no empezó de la mejor manera posible. Nosotros trataremos de trabajar muy bien estos dos días y buscar la victoria y seguir así con la buena dinámica. Vamos a trabajar el partido de la misma manera. Da igual que haya ex compañeros o el técnico que haya estado aquí. Sabemos cómo nos pueden conocer, pero con nuestras armas vamos a ganar".