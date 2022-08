Abel Bretones y las sensaciones del debut: "Desde que Bolo me dijo que iba a jugar estuve muy tranquilo"

La victoria del Real Oviedo trajo consigo muchos nombres propios. Uno de ellos el de Abel Bretones. El joven jugador carbayón debutó en partido oficial y fue uno de los protagonistas del partido. Hoy, en la vuelta al trabajo de los carbayones pasa por sala de prensa y asegura haberlo afrontado "tranquilo" y agradece la confianza de Bolo.

Han sido unos días intensos para Abel Bretones, que no obstante asegura haberlos vivido con calma: "Muy tranquilo. Desde el momento en el que me dijo que iba a jugar intenté tranquilizarme y llevarlo de la mejor manera posible. Y luego durante el partido, tranquilo también. Me lo dijo el sábado por la mañana en el entrenamiento. Tanto amigos, como familiares me felicitaron. Me enviaron muchos mensajes y poco a poco fui contestando".

Bolo ha confiado en él durante la pretemporada y también lo hizo en el segundo partido de Liga: "Está confiando mucho en mí. En los entrenamientos, me dio minutos en pretemporada... Muy contento y agradecido tanto a él como al cuerpo técnico. Escuchar que te diga eso el míster y que te trate así es un orgullo y estoy muy contento por ello".

Bretones lleva desde el arranque de la pretemporada en dinámica del primer equipo, algo sin duda positivo: "Es una experiencia muy buena. Estás entrenando y jugando con gente de Segunda. Es algo muy bonito".

Bolo lo utiliza como extremo, aunque por sus características también podría adaptarse al lateral izquierdo: "Toda la vida jugué de extremo. También de lateral alguna vez. Pero yo estoy a disposición del míster y que me ponga donde crea oportuno".

Tras el tropiezo de la primera jornada, era vital conseguir la victoria ante el Leganés: "Son dos partidos en casa. Quieres ganar ante la afición, primer partido de la temporada... pero no pudo ser. Volvimos a repetir en casa y ahí sí sacamos la victoria. Muy contentos".