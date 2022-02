"El 4-4-2 nos permite sacar más fortalezas en el Carlos Tartiere"

En la previa del encuentro en el Carlos Tartiere ante el Huesca, el entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, hace balance de la situación del conjunto azul.

¿Está claro el once? ¿Está listo Tarín para entrar?



“Tenemoss muchos jugadores, eso está bien. Tenemos más opciones para elegir, aunque hay un bloque que viene jugando y siendo regular. A partir de ahí, en función de las bajas, iremos viendo si entran unos u otros. Rodrí puede jugar. Viene a un bloque hecho, a unos centrales que están dando un buen nivel. Se ha adaptado perfectamente a los entrenamientos y a la idea del equipo. No se le nota nada que es nuevo en el equipo. Si hay que tirar de él. Sin ningún problema. Tengo una idea en mente del equipo, un 90%, hasta el domingo no lo decidiremos. Tengo una pequeña duda”.

¿Es innegociable el 4-4-2 en el Tartiere?



“Innegociable no hay nada. Eso seguro. Uno funciona y piensa en determinados jugadores en función del resultado que te puede dar y en qué es lo que más favorece a los jugadores. Si tenemos la sensación de que en casa, con el 4-4-2, tenemos más llegada y nos permite sacar más fortalezas de determinados jugadores que, si están bien, pueden decidir partidos. Por ahora, nos está ayudando. Eso no significa que no podamos jugar con otros sistemas. Hasta ahora nos está dando mejor resultado, pero ahora, al disponer de mayor número de jugadores, iremos viendo día a día o semana a semana”.

¿Será difícil que Tarín y Rama puedan entrar en vista a la confianza que tiene en jugadores que ocupan sus puestos?



“Las plantillas están para eso. Hay que respetar el espacio de uno y de otros. Hay momentos en los que les toca esperar a unos y jugar a otros. Es la ley del fútbol. Todos somos lo suficientemente maduros para saber que en todos los equipos hay 11-14 jugadores que participan más, unos cinco que participan poco y tres que lo hacen muy poco. El entrenador ha de lidiar con esa tarea de intentar tener a la gente involucrada de que esto es un trabajo diario. Hay momentos de debilidad y flaqueza, pero para eso estamos los entrenadores para intentar contagiar a todo el mundo de que cada día es una oportunidad. Hay que ser fuerte y racional. La verdadera realidad es que somos unos privilegiados con lo que hacemos”.

Peligros del Huesca.



“Es un buen equipo, herido en cuanto a resultados. Un recién descendido todos esperan que esté entre las primeras posiciones. Lo raro es que no esté entre los tres o cuatro primeros. Además, en enero se han reforzado con jugadores de mucha calidad, con jugadores que han jugado en Primera División. Están haciendo un esfuerzo para intentar meterse arriba. Es un equipo con una ambición desmesurada, los resultados no le están acompañando, pero no van a cejar en ir para arriba. Nuestra ilusión y nuestra idea son las mismas. Nuestro propósito es hacer un gran partido y plantar cara a un equipo que está hecho para estar entre los tres y cuatro primeros”.

Claves para atacar a un equipo con cinco defensas.



“Esta temporada hay cinco o seis equipos que juegan con esa defensa. Cada equipo es diferente. El Huesca viene jugando con ese 5-4-1. Como en todos los partidos hay unos duelos y unos sistemas. Hay que tratar de que nuestro sistema sea capaz de imponerse al suyo. Por dentro ellos son más fuertes, pero por fuera les puede faltar algo. Es una pelea en diferentes zonas del campo. Vamos a tener que pelear. No me parece que sea un gran impedimento, pero nos vamos a tener que adaptar. Son variantes en las que los entrenadores tenemos que estar pendientes.

Con plantilla larga, ¿cómo manejar el ánimo de los que no juegan?



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Siempre hay jugadores que participan más. Otros que lo hacen menos y otros, poco. Solamente por número, será imposible meter a todos. Intentaremos concienciar a todo el mundo de que lo importante es trabajar y que todos tendremos oportunidades. Uno ha de estar preparado. Si uno es frío y maduro, aunque tenga momentos de debilidad, intentaremos rodearle de un buen ambiente de trabajo y de superación, de profesionalidad, de respeto... Uno ha de ser capaz de centrarse. El domingo jugarán 11, aunque somos 24. El día a día es importante y la progresión va en función de siete días a la semana y 24 horas”.