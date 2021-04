"Creo que no está siendo mi mejor temporada individualmente, se ve en los números. Eso sí, en trabajo y compromiso no hay ningún compañero que me pueda reprochar nada. Cuando el míster me da la oportunidad, intento darlo todo; otra cosa es que no me salgan las cosas y este año no me están saliendo como a mí me gustaría. Quedan nueve partidos y espero que cambien las cosas en lo individual y que colectivamente sigamos igual", destaca Aitor García.

El atacante del Sporting asume que no está rindiendo a un buen nivel: "Recuerdo que en Cádiz hice una buena primera temporada y la segunda fue similar a la de este año. No me están saliendo las cosas, pero no tengo por qué achacarlo a nada. No me como la cabeza. Sé que tengo todo el apoyo del cuerpo técnico y de los compañeros, aunque en goles y asistencias no me estén saliendo las cosas".