'El Tertulión del Sporting' en #DCA: momento del equipo y necesidades de mercado

El Sporting recibe a Las Palmas en El Molinón después de seis jornadas sin ganar, a cuatro puntos del playoff de ascenso, en la semana de la renovación de Dani Queipo y a un mes del mercado de fichajes.

Escucha un nuevo capítulo de 'El Tertulión del Sporting' en Deportes COPE Asturias con Pablo Acebo y el mejor equipo de comentaristas: Raúl Lozano (ex jugador y director deportivo del Sporting), Marcelino Torrontegui (fisioterapeuta ex del Málaga con seis JJ.OO) y Rogelio García (ex captador de talento en Mareo).