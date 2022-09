Luis Rueda en #DCA: "Esta plantilla del Oviedo está un par de peldaños por encima de la de años anteriores"

Luis Rueda analizó en Deportes COPE Asturias el mercado de fichajes del Real Oviedo. "Es un lujo contar con el 80% de la plantilla como ha podido hacer el Real Oviedo al comienzo de la temporada. El mercado es positivo para el Oviedo por eso, en primer lugar. En segundo lugar, porque no ha habido salidas. Soy consciente de primera mano que los Bastón, Costas o Calvo han interesado a los clubes. Ya es un mercado más que notable con esas dos cosas".

Sobre las llegadas de los nuevos futbolistas, Luis Rueda dice que se cubren las necesidades del plantel "salvo un futbolista de banda". La pasada temporada, Luis Rueda apuntó en varias ocasiones en DCA que el problema del equipo estaba en el centro del campo. Este año, señala que hay 'overbooking' en esa zona. "Tengo la sensación de que es una plantilla compensada entre los titulares, aunque no me guste llamarlos así, y los que no lo son. Hay 18 ó 20 jugadores de un nivel muy parejo".

Por último, señaló donde puede estar el Real Oviedo esta temporada. "Tengo la sensación de que al Oviedo se le ha exigido un ascenso o un playoff habiendo plantillas muy superiores a las del Oviedo. Muchas veces el escudo hace un daño terrible", opina Rueda. "La de Anquela o la de Ziganda son temporadas exitosas porque el Oviedo estuvo ahí. Este año creo que el Oviedo está un par de peldaños por encima en cuanto a plantilla con respecto a años anteriores".