Álvaro Bustos: "La del Racing ha sido mi mejor etapa como futbolista"

Tras conseguir el ascenso a Segunda Divisón, Álvaro Bustos se despide tras dos temporadas en El Sardinero. Hemos hablado con el canterano del Sporting, que está de vacaciones en Gijón, para hacer un repaso de su etapa en Santander y para hablar del futuro.

Admite que tiene ofertas, algunas del extranjero, y no le cierra la puerta a un futuro del Sporting aunque "no de cualquier manera". No te pierdas la entrevista con Álvaro Bustos en DCA.