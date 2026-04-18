El tesoro oculto de antiguas minas en desuso: Europa, a la caza de las materias primas críticas

Un nuevo proyecto europeo con semilla en Avilés aspira a contribuir a la revolución de cara a la obtención de recursos minerales en el continente. La iniciativa viene al calor del empuje que le están dando a estas investigaciones las administraciones y agrupa a varias empresas de cinco países europeos, entre las que hay compañías asturianas. Una de ellas es SATEC, que cuenta con medio centenar de trabajadores en Avilés y que ha acogido la reunión inaugural de este proyecto, con representantes de las empresas que participan. Óscar Blanco, director de recursos naturales y economía azul de SATEC ha explicado en COPE Avilés los entresijos del proyecto que busca crear el primer espacio de datos común sobre materias primas críticas para reducir la dependencia exterior de la Unión Europea.

El tesoro oculto en las escombreras

La Unión Europea ha tomado conciencia de la alta dependencia que tiene de materias primas que son fundamentales para la industria, como el tántalo, el coltán o el litio para baterías. Para mitigar esta situación, la normativa europea establece objetivos para reducir esta vulnerabilidad. Uno de esos objetivos es "crear un catastro europeo de activos basados en explotaciones anteriores".

EFE Una imagen de un comisario europeo explicando el proyecto en la Unión

El proyecto se centra en analizar el material de descarte de antiguas explotaciones mineras, principalmente de carbón. Estas escombreras no fueron analizadas en su momento. La idea es que "puede haber un alto potencial de extracción de esas materias con una actividad económica de muy bajo impacto ambiental, porque todo lo que es el impacto ambiental ya fue generado con la explotación original", según Blanco.

Puede haber un alto potencial de extracción de esas materias con una actividad económica de muy bajo impacto ambiental" Óscar Blanco Director Recursos Naturales SATEC

EFE Teresa Ribera, durante su época de ministra, visitando una explotación a cielo abierto

Asturias, un punto de partida ideal

Con su extensa tradición minera, Asturias se presenta como un "buen punto de partida" para este proyecto. La región cuenta con un "altísimo potencial y un catálogo completo y extenso de escombreras", señala Blanco. Para esta labor, el proyecto cuenta con la colaboración del Instituto Geológico Minero Español y la Fundación Barredo, que ya disponen de inventarios previos y con los que existen acuerdos de colaboración.

Un catastro con ambición europea

Aunque el proyecto arranca en el ámbito de las explotaciones de carbón, no se descarta ampliarlo a la minería metálica. El consorcio, en el que participan socios de Polonia, Rumanía, Bélgica y Alemania, además de España, busca sentar las bases de un catastro europeo que se extienda y normalice en todos los estados miembros. Y este embrión ha quedado plantado con una primera reunión de todos los socios en Avilés, en el Espacio Maqua.