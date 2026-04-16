Una novedosa terapia con campos magnéticos que alivia dolores crónicos llega a Avilés: "Puedes estar año y medio sin dolencias"

El tratamiento de algunas dolencias que pueden ser crónicas, como la artrosis o las hernias cuenta con una nueva perspectiva gracias a una técnica recién llegada a Avilés. La clínica de fisioterapia Fisio Mayor, en Fernando Morán 2, ha incorporado un innovador equipo que permite abordar estas patologías de forma no invasiva. Su responsable, el fisioterapeuta Manu Mayor, ha explicado en una entrevista en COPE Avilés las claves de esta tecnología.

Una terapia celular por campos magnéticos

La tecnología, denominada MBST, consiste en "un equipo no invasivo que utiliza campos magnéticos de baja frecuencia para activar las células dañadas del cuerpo y de esa manera quitar inflamación y el dolor". Según Mayor, está indicada sobre todo para patologías crónicas degenerativas, como la osteoporosis, la artrosis, las hernias discales o la estenosis de canal.

F.M. Una imagen de la nueva máquina con la que cuentan en Fisio Mayor

Manu Mayor destaca que, a diferencia de una intervención quirúrgica, este equipo no perjudica al paciente si no se obtienen los resultados esperados. "El equipo tiene un 80% de efectividad, y sí es verdad que hay un 20% que no obtiene los resultados indicados", aclara, pero subraya que en el peor de los casos, el paciente "se queda como estaba", mientras que una operación siempre entraña el riesgo de empeorar.

Así es el tratamiento

El aparato es similar a "una cabina de solárium, mucho más abierta para no tener ningún tipo de sensación de claustrofobia". El tratamiento completo consta de nueve sesiones de una hora de duración que deben administrarse de manera sucesiva, normalmente en un plazo de dos semanas.

F.M. Una imagen de la nueva máquina con la que cuentan en Fisio Mayor

Los efectos comienzan a notarse pronto. "Generalmente, a mitad del tratamiento, empiezas a notar alivio, y cuando acaba, incluso dos semanas posterior a la finalización, es cuando más resultados obtienes", detalla el especialista. El alivio puede ser muy duradero, ya que, según Mayor, "en muchos casos puedes estar año, año y medio sin ningún tipo de dolencias".

En muchos casos puedes estar año, año y medio sin ningún tipo de dolencias" Manu Mayor Fisioterapeuta responsable de Fisio Mayor

Para mantener los resultados a largo plazo, el fabricante alemán, que lleva 20 años comercializando esta tecnología, recomienda hacer un refuerzo. Dependiendo de la patología, sería recomendable "a los seis meses o al año, hacer un refuerzo de tres sesiones", concluye Manu Mayor.