El misterio del pulpo en Asturias: ¿por qué está desapareciendo de sus costas?

El pulpo es uno de los productos estrella en la gastronomía del norte de España. No falta en los supermercados y sobre todo en las cartas de los establecimientos de la hostelería. Y es un recurso preciado para los pescadores de Asturias. Sobre todo del occidente, de Cudillero hacia Galicia, para los que supone un 80% de su pesca anual. Y que este año están encontrándose de frente con un problema que les trae de cabeza: no hay pulpo. Mientras en Portugal y en Galicia se pesca con normalidad, en Asturias no aparece: "Hay muy poco. Ya los barcos no estamos saliendo porque vienes con el doble de gasto. No compensa" dice Julio Blanco, que lleva 25 años pescando pulpo en Ortiguera.

Y lo que tampoco hay de momento es explicación, como cuenta Julio Blanco: "Hay boom de pulpo, notamos que cada año veníamos a menos, pero este año es el no va más. No pescamos. No sabemos si es por las corrientes o por el cebo que utilizamos, el 'patiello', que entró más tarde este año y detrás vendrá el pulpo...". Y en medio de toda esta incertidumbre, la catástrofe para estos barcos que normalmente solían volver a casa con 100 kilos de pulpo a bordo y que ahora vuelven con apenas 20.

Photographer: Alvaro Fuente Un pescador asturiano durante la pesca de pulpo en las aguas del occidente de Asturias

reunión con el principado

La semana que viene se van a reunir con biólogos del Principado para buscar una solución y para reclamar estudios que arrojen luz. Adolfo García, presidente de las cofradías de pescadores de Asturias y buen conocedor de la costa occidental, tampoco se lo explica: "Estamos pasando por momentos difíciles, no vemos que tengamos solución en la mano y eso es lo que más nos preocupa. Respetamos vedas, respetamos número de nasas... Nosotros hacemos los deberes, pero el pulpo no aparece".

La escasez afecta directamente al sector pesquero, pero no llegará a las mesas. Porque la amplia mayoría (un 80%) del pulpo que llega a restauración y supermercados viene de fuera de las costas españolas. De hecho el pulpo del occidente de Asturias se pesca bajo el sello de sostenibilidad MSC y se comercializa casi en su totalidad en Estados Unidos.

MSC Las nasas con las que se pesca el pulpo en Asturias

pescadores de francia en asturias

En otras costas la situación no está tan mal con el pulpo. De hecho en la costa francesa si está mal, es por exceso. Porque ahí no estaban acostumbrados a esta especie que ha llegado en los últimos años planteándoles un problema importante: el pulpo se come a la langosta. Y los paladares, siendo el pulpo un buen producto, prefieren la langosta. Y la economía también. Es por eso que un grupo de pescadores franceses ha visitado recientemente el occidente de Asturias para recibir la teoría y la práctica de la pesca del pulpo por parte de los pescadores asturianos.

Se llevaron varias nasas de las que se utilizan en Asturias para replicarlas en Francia y también la teoría que les dio, entre otros, el propio Julio Blanco: "Querían saber como hacíamos, qué cebo y qué tipo de nasa usamos. Se lo explicamos y les dimos nasas para que las copiaran allí. Son nasas especiales que llevan un tubo en medio de 11 centímetros para que el pulpo no se escape". No hay pulpo, pero sí hay maestros para explicar cómo se pesca.