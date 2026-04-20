El caso del aparcamiento de San Juan de Nieva: años de abandono incluso con un proyecto en ciernes

La de San Juan es una de las playas de Asturias más transitadas cada verano, en gran parte por su 'facilidad' para encontrar aparcamiento. Sobre todo si se compara con la playa contigua, la siempre solicitada playa de Salinas. Los usuarios priorizan el hecho de poder aparcar sin muchas complicaciones por encima de las condiciones del aparcamiento. Porque son, a todas luces, lamentables. Y llevan siéndolo años.

Los que lo sufren más que los usuarios veraniegos son los propios vecinos que viven en el poblado de San Juan de Nieva. En cuanto los coches levantan un poco de polvo y se juntan dos ráfagas de viento, todo ese material irrespirable se dirige hacia sus casas. El abandono durante décadas de este aparcamiento se hace inexplicable, sobre todo en los últimos años. El Principado presentó en febrero de 2023 un proyecto de remodelación a los vecinos. Desde entonces, nada más se supo.

COPE Avilés Una imagen del aparcamiento de San Juan tras un día de lluvias

El aparcamiento presenta un estado desastroso: sin asfaltar y lleno de baches y pedruscos que complican el tránsito hacia los estacionamientos, que en los días más complicados se acaba traduciendo en un auténtico 'sálvese quién pueda'. Además, llegar siquiera luego a los accesos a la playa es especialmente difícil y casi imposible para personas con movilidad reducida o familias con carritos de bebé.

El malestar vecinal es claro y los vecinos llevan años reclamando una solución. "Cuando el viento tira desde la mar hacia adentro, el polvo y la arena del aparcamiento te cogen de lleno en el poblado", lamenta Juan Requena, en una entrevista en COPE Avilés.

Un proyecto olvidado

La solución parecía cercana en febrero de 2023, cuando el Principado presentó un proyecto de mejora en un acto en Piedras Blancas. La entonces viceconsejera de Medio Ambiente, Nieves Roqueñi, detalló un plan para rehabilitar el aparcamiento. Incluía una adecuación para poder acoger medio millar de vehículos, incluso con una zona destinada a cargadores para coches eléctricos. Sin embargo, más de tres años después de aquel anuncio, no ha habido ningún avance.

Llevamos años recibiendo polvo del aparcamiento en casa" Juan Requena Presidente Asociación Vecinal San Juan de Nieva

Los vecinos denuncian la inacción y el abandono, sobre todo teniendo en cuenta que hace más de tres años se les presentó un proyecto tangible. No saben qué ha pasado con él. La parálisis del proyecto coincide con las elecciones municipales celebradas tres meses después de ese anuncio y que trajeron un cambio de gobierno y de color político en el concejo de Castrillón, lo que parece que pudo haber provocado que el plan quedara guardado en un cajón.

PP Miembros del PP y de la corporación municipal con representantes vecinales en una visita reciente al aparcamiento

Iniciativa política

Ante la falta de noticias, el Partido Popular ha anunciado que preguntará por la situación del proyecto en la comisión de la Junta General del Principado que se celebra este martes.