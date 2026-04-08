De las aulas a la realidad: estudiantes del CIFP de Avilés diseñan su particular rehabilitación de un inmueble llamado a reforma municipal

Un grupo de alumnos de la rama de Químicas del Centro Integrado de FP de Avilés se ha alzado con el primer premio en el concurso 'Espacios Sostenibles'. Gracias a su proyecto, llamado 'Circulab', que propone una rehabilitación integral y sostenible de las antiguas viviendas de maestros de Versalles, situadas junto al colegio Marcos del Torniello.

La iniciativa estudiantil emana de los planes del propio Ayuntamiento de Avilés, que tiene previsto destinar este inmueble a desarrollar viviendas en alquiler para jóvenes. Sin embargo, el proyecto municipal avanza con lentitud y no se espera que las viviendas se entreguen hasta el año 2030. Mientras tanto, los estudiantes, después de visitar la zona y el edificio, que data de 1937, han elaborado su particular propuesta de reforma, que ha resultado premiada.

CIFP de Avilés Una imagen de la maqueta que han construido los alumnos

Materiales innovadores como clave

El proyecto se ha centrado en la selección de materiales avanzados para la reforma. La profesora que ha dirigido el proyecto, Mónica María, explica en COPE Avilés que la idea principal era "reformarlo desde el punto de vista de los técnicos de laboratorio". Por ello, investigaron a fondo qué componentes podían ser más sostenibles. "Decidimos centrarnos, sobre todo, en el tema de los materiales", ha señalado.

El equipo de estudiantes investigó sobre una gran variedad de componentes, incluyendo "aerogeles u hormigones que no tienen nada que ver con los que estamos acostumbrados", así como distintos tipos de luces ecosostenibles, vidrios y acristalamientos. La cantidad de información recopilada fue tan extensa que tuvieron que resumirla para cumplir con los requisitos del concurso.

M.M. Una imagen de la fachada de las viviendas situadas en la Calle Pelayo 37

El proyecto propone convertir el edificio de Pelayo 37 en un modelo residencial híbrido donde convivir, aprender y compartir recursos. Con mono viviendas optimizadas, espacios comunes, lavandería eficiente y soluciones sostenibles.

La FP, una vía para cualquier edad

Una de las particularidades del equipo es el amplio rango de edad de sus participantes, que va desde un menor de 17 años hasta un alumno que ronda los 50. Para la docente, esto demuestra que la Formación Profesional "es una vía para cualquier edad" y situación personal. Mónica María estaría encantada en que el Ayuntamiento pueda tener en cuenta algunas de las ideas que han desarrollado los alumnos. Ha afirmado que "todo lo que sea contar con ellos, me parecería estupendo".

M.M. Una imagen de la fachada de las viviendas situadas en la Calle Pelayo 37

Este proyecto municipal de rehabilitación de las antiguas viviendas de maestros de Versalles es uno de los próximos objetivos del consistorio en materia de vivienda, aunque todavía está en fase embrionaria y muy lejos de la culminación. Otro proyecto similar fue la rehabilitación de las antiguas viviendas de maestros de La Luz, que trajo consigo numerosos problemas administrativos y algunos sobrecostes.