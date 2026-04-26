El arte que nace en clase: los ratos libres en el aula y un boli BIC, las bases de una exposición sobre mitología

Una imagen de una de las obras dibujadas por Aarón Martínez / A.M.

Lo que comenzó como una forma de llenar los ratos libres en clase se ha convertido en una pasión que ya ha dado el salto a una exposición. Es la historia de Aarón Martínez, un joven de 15 años originario de Castrillón que crea obras de arte detalladas utilizando únicamente un bolígrafo BIC. Sus creaciones, llenas de matices y sombras, sorprenden a quien las ve, tal como ha explicado en una entrevista en COPE Avilés.

El origen de su afición surgió en el lugar más inesperado: los márgenes de sus libretas durante las clases de cultura clásica. "Mientras el profesor explicaba, iba dibujándolas en el margen de la libreta", recuerda. Fue allí, replicando la perfección de las esculturas griegas, donde descubrió su fascinación por los volúmenes y la precisión.

A.M. Una imagen con una de las obras de Aarón Martínez

La técnica del bolígrafo: sin margen de error

Dibujar con bolígrafo presenta un gran desafío: "al dibujar con bolígrafo no puedes ir borrando". Esto le obliga a ser extremadamente meticuloso. "Tienes que ser demasiado perfeccionista. A mí eso me gusta, soy muy exigente", admite Martínez. Para lograr las complejas sombras y volúmenes, trabaja superponiendo la tinta. "Tú nunca puedes coger y calcar un montón para hacer una sombra directamente, tienes que ir poco a poco trabajando a capas", explica, y añade que también es crucial saber integrar los errores inevitables, como un corrimiento de la tinta.

Al dibujar con bolígrafo no puedes ir borrando. Tienes que ir trabajando a capas" Aarón Martínez Alumno del IES de la Deva y creador de la exposición 'Anagennesi'

anagennesi Tour: de Avilés a Francia

Su colección actual, que lleva por nombre 'Anagennesi Tour', está compuesta por una decena de obras y se puede visitar en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés hasta el día 30 de abril. Aunque esta muestra se centra en esculturas clásicas, tanto griegas como romanas, también incluye una pieza en boli morado, la del Jesusín de Galiana. Y es que esa creación de Martínez es la que figuró en el cartel de la pasada Semana Santa de Avilés.

COPE Una imagen del cartel de la Semana Santa de Avilés elaborado por Aarón Martínez

Esta exposición es solo el principio. La gira 'Anagennesi Tour' contempla cuatro o cinco paradas programadas y finalizará su recorrido en Eysines (Francia) en octubre de este mismo año. Este salto internacional es posible gracias al hermanamiento de la localidad francesa con el Ayuntamiento de Castrillón. Aarón Martínez es natural de Castrillón y estudia en el IES de la Deva.

A.M. Aarón Martínez durante la presentación de la exposición que se puede visitar en Artes y Oficios

Un futuro en el arte

Con solo 15 años, Aarón tiene las ideas claras sobre su futuro. Planea cursar el bachillerato de artes y, aunque prefiere ir "sobre la marcha", su objetivo es seguir explorando su faceta artística. "Me gusta ir centrándome y disfrutando del proceso", afirma. Ya está planeando su próximo proyecto, del que no quiere avanzar nada, pero del que asegura que será "totalmente distinto" e "increíble".